快訊

柯文哲拍板！北市7醫院免費PCR篩檢 「不限台北市民」

直播／今公布新疫苗預約平台？陳時中下午2時召開記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以現有Android版本為基礎 Opera打造Chromebook適用的桌面瀏覽器

聯合新聞網 / 楊又肇

Opera以現有Android版本為基礎，打造可對應Chrome OS環境使用的桌面瀏覽器，藉此讓Chromebook能有額外的瀏覽器使用選擇。

相較過往Chrome OS僅以Chrome作為預設瀏覽器，Opera此次則是利用Android App可在Chromebook上使用特性，藉由既有Android版本設計打造適合Chromebook使用的桌面瀏覽器。

因此，Opera針對Chromebook打造的瀏覽器基本上還是會透過Google Play Store下載，藉此讓Chromebook使用者能有不同選擇。

而跟目前的Android版本一樣，對應Chromebook使用的Opera瀏覽器也整合即時訊息推播功能，讓使用者能在瀏覽器快速檢視WhatsApp、Telegram、Instagram、Twitter與Facebook Messenger傳遞訊息，另外也內建VPN服務，可讓使用者藉由隱蔽原本網路IP資訊，並且阻擋網頁廣告，藉此安心上網。

另外，此版Opera瀏覽器也包含加入可阻止GDPR相關Cookie功能，以及提供加密貨幣錢包功能，並且提供深色模式切換功能，讓使用者能透過降低光亮比例，藉此以更舒適方式瀏覽網頁內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告

延伸閱讀

榮耀新增中階入門新機X20 SE 依然採Android作業系統

老師遠距教學神隊友 宏碁辦Chromebook線上研習營

首波Windows 11預覽版本開放下載 但未搭載Android平台App相容功能

宅經濟退燒 Chromebook、平板看淡

相關新聞

Zoom收購德國新創Kites GmbH 增加線上視訊即時翻譯功能

在微軟、Google等業者提供的線上會議服務均加入不同語言即時翻譯功能，讓使用不同語言的跨國員工、合作夥伴能更方便聯繫溝通，目前Zoom也計畫透過收購德國新創公司Kites GmbH (Karlsruhe Information Technology Solutions)，藉此讓本身線上會議服務也能提供即時翻譯功能。

Twitter顯然成為 首波接入Google新隱私演算法FLoC的App之一

Twitter似乎成為首波加入使用Google新隱私演算法FLoC的App之一，藉此維持串接Google廣告系統。

以現有Android版本為基礎 Opera打造Chromebook適用的桌面瀏覽器

Opera以現有Android版本為基礎，打造可對應Chrome OS環境使用的桌面瀏覽器，藉此讓Chromebook能有額外的瀏覽器使用選擇。

Google：從今年8月開始在Google Play Store上架App 都必須以AAB格式提供

從2018年5月宣布推出AAB (Android App Bundle)封裝檔案格式後，Google宣布將從今年8月開始，在Google Play Store上架的App都必須以此格式提供，同時也確認將取代現有APK (Androida application package)格式。

玩美移動攜手有.設計 推App新濾鏡

軟體大廠訊連（5203）轉投資子公司玩美移動今（2）日宣布，旗下「玩美相機」App與聯合報系「uDesign有.設計」電...

玩美相機攜uDesign 推「生活由你設計」聯名素材

因疫情升溫居家時間變長，讓防疫生活多點儀式感，精緻生活不憂鬱！訊連科技（5203）轉投資子公司「玩美移動」旗下「玩美相機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。