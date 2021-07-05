以現有Android版本為基礎 Opera打造Chromebook適用的桌面瀏覽器

Opera以現有Android版本為基礎，打造可對應Chrome OS環境使用的桌面瀏覽器，藉此讓Chromebook能有額外的瀏覽器使用選擇。

相較過往Chrome OS僅以Chrome作為預設瀏覽器，Opera此次則是利用Android App可在Chromebook上使用特性，藉由既有Android版本設計打造適合Chromebook使用的桌面瀏覽器。

因此，Opera針對Chromebook打造的瀏覽器基本上還是會透過Google Play Store下載，藉此讓Chromebook使用者能有不同選擇。

而跟目前的Android版本一樣，對應Chromebook使用的Opera瀏覽器也整合即時訊息推播功能，讓使用者能在瀏覽器快速檢視WhatsApp、Telegram、Instagram、Twitter與Facebook Messenger傳遞訊息，另外也內建VPN服務，可讓使用者藉由隱蔽原本網路IP資訊，並且阻擋網頁廣告，藉此安心上網。

另外，此版Opera瀏覽器也包含加入可阻止GDPR相關Cookie功能，以及提供加密貨幣錢包功能，並且提供深色模式切換功能，讓使用者能透過降低光亮比例，藉此以更舒適方式瀏覽網頁內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》