Google：從今年8月開始在Google Play Store上架App 都必須以AAB格式提供
從2018年5月宣布推出AAB (Android App Bundle)封裝檔案格式後，Google宣布將從今年8月開始，在Google Play Store上架的App都必須以此格式提供，同時也確認將取代現有APK (Androida application package)格式。
依照Google說明，目前包含Adobe、Duolingo、Gameloft、Netflix、redBus、Riafy，以及Twitter等在Google Play Store下載排名前1000名的App都已經更換為AAB格式，同時標榜此款格式將使App檔案容量更小 (約縮減15%)，將更有利於加快下載速度，並且讓更多儲存容量有限裝置使用。
Google也說明將調整App簽署內容，意味新版App都必須藉由AAB格式封裝上傳，並且確保App使用安全。
而Google計畫在7月12日舉辦的Google for Games Developer Summit公布更多細節，讓更多開發者能預先做好準備。
此次調整之後，意味APK檔案使用模式將進入歷史，但不少第三方軟體市集服務依然採用APK封裝檔案格式，因此預期會出現另一波汰換潮。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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