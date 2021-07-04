Zoom收購德國新創Kites GmbH 增加線上視訊即時翻譯功能

在微軟、Google等業者提供的線上會議服務均加入不同語言即時翻譯功能，讓使用不同語言的跨國員工、合作夥伴能更方便聯繫溝通，目前Zoom也計畫透過收購德國新創公司Kites GmbH (Karlsruhe Information Technology Solutions)，藉此讓本身線上會議服務也能提供即時翻譯功能。

未來Kites GmbH核心成員都會加入Zoom團隊，同時Zoom也會在德國建立研發團隊，藉此讓Zoom服務可以對應更方便的跨語言溝通需求。其中，Kites GmbH共同創辦人Sebastian Stüker博士與原本Kites GmbH團隊成員依然會在德國卡爾斯魯爾繼續工作，而另一名共同創辦人Alex Waibel則會擔任Zoom研究講師，並且協助Zoom推動機器翻譯研究發展。

藉由收購Kites GmbH，預期未來Zoom將會直接整合其即時機器翻譯技術，透過字幕顯示等方式讓跨語言視訊會議能更無縫進行，讓不同地區使用不同語言的員工、合作夥伴能更容易溝通。

除了Zoom，近期包含Cisco旗下視訊協作服務Webex也已經加入即時翻譯功能，而微軟、Google也同樣在旗下企業版協作服務提供即時翻譯功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》