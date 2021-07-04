快訊

打疫苗排隊亂象民眾罵翻 3首長道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Zoom收購德國新創Kites GmbH 增加線上視訊即時翻譯功能

聯合新聞網 / 楊又肇

在微軟、Google等業者提供的線上會議服務均加入不同語言即時翻譯功能，讓使用不同語言的跨國員工、合作夥伴能更方便聯繫溝通，目前Zoom也計畫透過收購德國新創公司Kites GmbH (Karlsruhe Information Technology Solutions)，藉此讓本身線上會議服務也能提供即時翻譯功能。

未來Kites GmbH核心成員都會加入Zoom團隊，同時Zoom也會在德國建立研發團隊，藉此讓Zoom服務可以對應更方便的跨語言溝通需求。其中，Kites GmbH共同創辦人Sebastian Stüker博士與原本Kites GmbH團隊成員依然會在德國卡爾斯魯爾繼續工作，而另一名共同創辦人Alex Waibel則會擔任Zoom研究講師，並且協助Zoom推動機器翻譯研究發展。

藉由收購Kites GmbH，預期未來Zoom將會直接整合其即時機器翻譯技術，透過字幕顯示等方式讓跨語言視訊會議能更無縫進行，讓不同地區使用不同語言的員工、合作夥伴能更容易溝通。

除了Zoom，近期包含Cisco旗下視訊協作服務Webex也已經加入即時翻譯功能，而微軟、Google也同樣在旗下企業版協作服務提供即時翻譯功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 德國

延伸閱讀

梅克爾對英國的告別訪問 稱「友好但不親熱」

2021柏林馬可能要戴口罩 由台灣入境德國有3規定看清楚

傳郭台銘仍與上海復星買疫苗 費鴻泰：政府應尊重

微軟收購AT&T網路雲端平台技術 強化進軍電信雲應用發展能力

相關新聞

Twitter顯然成為 首波接入Google新隱私演算法FLoC的App之一

Twitter似乎成為首波加入使用Google新隱私演算法FLoC的App之一，藉此維持串接Google廣告系統。

Zoom收購德國新創Kites GmbH 增加線上視訊即時翻譯功能

在微軟、Google等業者提供的線上會議服務均加入不同語言即時翻譯功能，讓使用不同語言的跨國員工、合作夥伴能更方便聯繫溝通，目前Zoom也計畫透過收購德國新創公司Kites GmbH (Karlsruhe Information Technology Solutions)，藉此讓本身線上會議服務也能提供即時翻譯功能。

玩美移動攜手有.設計 推App新濾鏡

軟體大廠訊連（5203）轉投資子公司玩美移動今（2）日宣布，旗下「玩美相機」App與聯合報系「uDesign有.設計」電...

玩美相機攜uDesign 推「生活由你設計」聯名素材

因疫情升溫居家時間變長，讓防疫生活多點儀式感，精緻生活不憂鬱！訊連科技（5203）轉投資子公司「玩美移動」旗下「玩美相機...

iOS版Whoscall推出全新進階版 每月50元享3大便利功能

每個人或多或少都有接過詐騙電話的經驗，近期國內疫情險峻，人與人之間減少了實體聯繫，也讓詐騙集團更有機可乘。因此，不只防疫...

安卓用戶小心！八款應用程式藏木馬軟體 恐竊個資「偷花錢」

安卓（Android）系統最近事故不斷，繼22日大批使用者反應Google App跳出錯誤訊息，包括屢次停止運作、應用程式當機等情況，近日印度資安公司Quick Heal Security Labs又發現Google Play上有八款應用程式內藏惡意木馬程式，恐竊取使用者個資，並自行訂閱加值服務，造成用戶權益受損。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。