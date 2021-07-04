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Twitter顯然成為 首波接入Google新隱私演算法FLoC的App之一

聯合新聞網 / 楊又肇

Twitter似乎成為首波加入使用Google新隱私演算法FLoC的App之一，藉此維持串接Google廣告系統。

依照香港工程師黃文津 (Jane Manchun Wong)在個人Twitter分享內容，說明Twitter已經在編碼內容接入使用FLoC演算法，預期將維持與Google廣告系統維持連接。

除了Twitter，預期接下來也會有諸多網路服務會陸續跟進採用Google FLoC演算法，以利與Google龐大廣告系統資源串接。

雖然從2019年開始推行的隱私沙盒 (privacy sandbox)設計，到目前計畫施行的FLoC演算法，Google標榜透過演算法將有共同興趣的使用者標示為群組，並且讓廣告業者能透過概略喜好輪廓投放廣告內容，過程中並不會實際連結個人隱私資訊，同時依然可以達成廣告精準投放效果，藉此淘汰既有以Cookie形式建立廣告投放輪廓方式。

不過，這樣的作法卻引來美國司法部調查Google新隱私政策是否造成廣告市場壟斷，同時也遭不少廣告業者反對，而歐盟方面顯然也對Google推行FLoC演算法有意見。

雖然Google強調FLoC演算法將能確保個人隱私安全，但以提供WordPress網站建置服務的Automattic的看法，則認為Google的FLoC演算法可能會因為使用者瀏覽行為分類作法產生歧視，更因為FLoC演算法會在使用者未知情況下分享數據，即便Google解釋此類數據僅為概略輪廓，並不涉及完整個人隱私，但依然會對使用者產生一定影響，因此將FLoC演算法視為安全風險。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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