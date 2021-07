Twitter顯然成為 首波接入Google新隱私演算法FLoC的App之一

Twitter似乎成為首波加入使用Google新隱私演算法FLoC的App之一,藉此維持串接Google廣告系統。

依照香港工程師黃文津 (Jane Manchun Wong)在個人Twitter分享內容,說明Twitter已經在編碼內容接入使用FLoC演算法,預期將維持與Google廣告系統維持連接。

除了Twitter,預期接下來也會有諸多網路服務會陸續跟進採用Google FLoC演算法,以利與Google龐大廣告系統資源串接。

雖然從2019年開始推行的隱私沙盒 (privacy sandbox)設計,到目前計畫施行的FLoC演算法,Google標榜透過演算法將有共同興趣的使用者標示為群組,並且讓廣告業者能透過概略喜好輪廓投放廣告內容,過程中並不會實際連結個人隱私資訊,同時依然可以達成廣告精準投放效果,藉此淘汰既有以Cookie形式建立廣告投放輪廓方式。

不過,這樣的作法卻引來美國司法部調查Google新隱私政策是否造成廣告市場壟斷,同時也遭不少廣告業者反對,而歐盟方面顯然也對Google推行FLoC演算法有意見。

雖然Google強調FLoC演算法將能確保個人隱私安全,但以提供WordPress網站建置服務的Automattic的看法,則認為Google的FLoC演算法可能會因為使用者瀏覽行為分類作法產生歧視,更因為FLoC演算法會在使用者未知情況下分享數據,即便Google解釋此類數據僅為概略輪廓,並不涉及完整個人隱私,但依然會對使用者產生一定影響,因此將FLoC演算法視為安全風險。

Twitter is working on collecting FLoC from users



FLoC is a web tracking tech created by Google that groups people into “cohorts” based on their browsing history https://t.co/Wjn6fh2DIV pic.twitter.com/QA1B2ztyXX