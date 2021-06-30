居家防疫滑手機 LINE貼文串年輕用戶停留更久
5月中旬本土疫情爆發後，LINE貼文串平台上「影音播放觀看次數」與「20至24歲用戶停留平台時間」皆年增近15%，顯示LINE貼文串的影音內容及年輕用戶受眾都持續成長中。
隨著社群內容創作風潮席捲全球，LINE貼文串去年正式啟動「創作客」夥伴計畫，招募全台創作達人，聚焦美食旅遊、運動休閒、美妝時尚、插畫設計、親子毛孩、影音類別、短影音等7大領域。今天LINE貼文串「創作客」夥伴計畫屆滿一週年，累積超過800名創作客加入。
為吸引更多創作人才，LINE貼文串於6月15日推出營利功能，只要創作客的LINE官方帳號追蹤者達300人以上，近一個月內的帳號影片累計觀看時間達30小時以上，即可申請營利功能，獲得廣告分潤。
LINE貼文串也首度以官方帳號好友數為指標，公布前5大創作客排行榜，共同點都是以有趣的影音創作為主吸引粉絲。第1名是屢創話題的網路紅人「蔡阿嘎」，官方帳號擁有超過47萬的好友數；第2名是知名占星學家唐綺陽經營的「唐綺陽占星幫」；第3至5名依序為YouTuber「阿滴英文」、知名旅遊部落客「日本自助旅遊中毒者 林氏璧」、3C科技達人「電腦王阿達」。
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