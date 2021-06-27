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微軟產品長：Windows 11 加入諸多針對後疫情打造功能

聯合新聞網 / 楊又肇

在接受The Verge網站訪談時，微軟產品長Panos Panay同樣強調此次Windows 11作業系統出現提前曝光，並非微軟刻意操作，同時也強調當時曝光內容僅為相當早期設計版本，而微軟接下來還會繼續針對Windows 11陸續做調整，即便在今年底之前開放下載更新，依然會比照Windows 10持續更新。

Windows 11建立在後疫情時代的電腦使用需求

依照Panos Panay說明，過去微軟提出雙螢幕設計想法，並且打造對應雙螢幕裝置使用的Windows 10X作業系統，雖然最終此款作業系統並未進入市場，同時微軟也取消採雙螢幕設計的Surface Neo，但微軟依然相信雙螢幕的使用模式將能帶動更大工作效率。

不過，由於市場使用運算方式有更快的改變，尤其在過去一年多的疫情影響之下，使用者對於電腦的使用需求、使用方式也大幅不同，因此Windows 11有很多設計想法，源自於後疫情時代中的電腦使用需求，例如在作業系統中整合Microsoft Teams，以及可以透過Snap Group將工作時經常開啟使用內容與居家生活使用內容區隔、快速切換，甚至在操作介面更將靜音功能獨立，讓使用者更容易在線上會議中將麥克風關閉，避免尷尬情況發生。

原生支援Android平台App不僅為了擴展更多App內容，還包含拉攏手機使用體驗與更多開發者

而導入支援Android平台App，則是作為行動運算的一部分。Panos Panay表示，過去微軟做了許多嘗試，希望能打破手機與電腦之間連動模式，而從市場有多數人使用Android平台手機情況來看，直接讓電腦能相容使用Android平台App，顯然可以更容易打破手機與電腦之間隔閡。

同時，將Android平台App帶進Windows 11，將使更多開發者能藉由Windows 11獲得更多App發展機會，同時也能讓Windows 11使用內容更加豐富，更意味微軟將能透過全新Microsoft Store吸引更多開發者進駐。

目前僅公布部分細節

Panos Panay表示，目前公布的Windows 11設計僅只是其中一部分，在第一波正式版本預計於今年10月釋出之前，微軟仍會持續進行Windows 11調整作業，同時預期接下來也會說明更多關於Windows 11細節。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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