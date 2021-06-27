微軟說明Windows 11 要求TPM 2.0安全晶片原因

微軟日前已經公布將在今年10月至年底之間陸續釋出Windows 11作業系統更新，將可讓現有Windows 10相容硬體設備免費升級，但其中還是會有一些限制與要求。

依照微軟先前公布內容，顯示Windows 11最低硬體要求必須配置64位元架構處理器，意味過去以32位元架構設計的處理器 (例如鎖定輕巧機型使用的Atom處理器)就無法使用，而記憶體也必須在4GB容量以上，儲存容量也必須在64GB以上。

而為了對應更完整的行動使用體驗，微軟更要求在2023年1月之後所推出的Windows 11筆電都必須搭載視訊鏡頭功能 (桌機則不在此要求內)，但從許多筆電原本就已經具備視訊鏡頭設計，因此並非過於嚴苛的規範。

此外，TPM 2.0安全晶片也成為必要條件，但由於目前新款Windows電腦設備幾乎都有配置TPM 2.0 (包含硬體形式或軟體設計)，只是在預設情況下並未開啟，使用者僅需透過BIOS將其開啟即可順利通過Windows 11相容測試。

依照微軟官方說明，由於未來有更多遠距辦公、線上互動情況，預期對於電腦裝置的攻擊將會更加頻繁，因此認為將TPM 2.0安全晶片納入Windows 11使用防護項目之一，搭配諸如Intel、AMD及Qualcomm處理器安全防護設計，以及微軟windows Hello等防護機制，將可確保使用者操作電腦時的資料隱私安全。

另一方面，微軟公布清單更顯示在處理器規格支援部分，目前僅保證相容Intel第8代以後的Core系列處理器 (代號Coffee Lake)與Xeon Skylake-SP之後伺服器處理器，而AMD處理器方面則僅對應Ryzen 2000系列、Ryzen Threadripper 2000系列之後規格，或是第二代EPYC系列伺服器處理器。

不過，這只是微軟官方保證可相容運作處理器規格，部分舊款處理器規格依然可以相容使用Windows 11，但可能會有無法完全正常使用，或是會有部分相容問題產生，最好的作法自然是升級新款硬體裝置。

至於其他調整部分，則包含確定取消從Windows 8以來出現的動態磚介面，並且取消平板模式，透過介面調整讓無鍵盤、以觸控操作的Windows平板裝置更適合透過手指，或是透過手寫筆等方式直覺操作，另外也確定不再主打Cortana數位助理應用功能，未來僅會以特定功能輔助為主，例如在Office 365服務內提供文件尋找、功能建議等。

而微軟雖然強調在Windows 11內加入諸多Xbox Series X|S功能，例如Direct Storage、自動HDR顯示等，同時也強化整合Xbox Game Pass服務與雲端串流遊戲使用模式，但並未將快速恢復 (Quick Resume)等功能套用在Windows 11，因此在更完整的遊戲體驗依然會聚焦在Xbox遊戲主機平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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