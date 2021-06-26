台人幾乎都中！盤點「傳訊息5大惡習」網喊：真的超不爽
科技進步，現在大部分的人已經都使用智慧型手機，很多時間也都靠著通訊軟體進行聯絡，因而也誕生了不少通訊APP，不過每個人使用的習慣不同，也會因此偶爾也會出現一些小爭議。對此泰國網紅娘娘拍片「盤點台灣5大氣人訊息習慣」，指出這些惡習真的讓他非常生氣，引起不少網友共鳴。
泰國網紅娘娘在影音平台Youtube發表了「盤點台灣5大氣人訊息習慣」，表示身邊的人有這些惡習，第一是「台灣人傳訊息像便秘」，不會一次講完，都要一點點的傳出來，譬如說先問你在嗎？接著又問你方便說嗎？接著才開始講這些東西，這種行為會讓人感覺心情不好，而且傳訊息看的人基本上有空才會拿手機看，因此問你在嗎讓他感到相當火大。
第二則是「訊息傳完瞬間消失」，泰國娘娘表示很多人都不愛當下回訊息，傳完就直接消失，可能一天、二天、甚至三天才會出現，他氣得說是傳完訊息直接把手機丟掉嗎，還是被外星人抓走，主動來密人家後來又消失，不只生氣又擔心對方人身安危，這種人通常平常明明有手機成癮的跡象，就是不願意回訊息。
第三「當Ending王」，這種人特別多，很怕已讀不回，一定要搶當最後一個發話的人，會一直永遠把東西丟回來； 第四「死不回答問題」，常發生在群組裡面，譬如有人問要吃什麼，另一個人同時發問要穿什麼，結果全部人都在回答要穿什麼，完全忽略要吃什麼的問題，更多是在工作群組，很多員工問問題，上司都直接忽略。
最後一個則是「超愛傳語音的人」，泰國娘娘認為要傳語音訊息，那還不如直接打電話，而且有時候還是氣音，根本聽不懂，有時候手上拿很多東西，根本很難按語音，如果在外面走動的時候，環境的聲音有時也會讓人聽不清楚。
網友看了也有極大共鳴，紛紛回應「秒回訊息對方消失真的會讓人超不爽的，這邊罵的真好！」、「我～最～討～厭～語～音～！我每次收到我都不聽然後都會回覆說『你講什麼打字出來』」、「覺得第三項還好耶不致招人厭，尚有一種：愛在群組裡單獨@人，然後兩人在群組聊的很開心，直接私聊不香嗎」、「我的朋友也會有這些壞習慣耶」、「第一點真的超有同感哈哈哈哈！一次講完嘛！」、「秒讀直接消失超氣」、「深有同感耶，哈哈」。
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