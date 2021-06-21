搜音樂的關鍵神器！全球用戶每個月「Shazam」達到10億次的里程碑

這是什麼歌？你Shazam了嗎？

曾以何時，聽到音樂後想了解究竟是什麼曲目這麼悅耳，「Shazam」APP成了許多人直覺反應且不假思索的首選，它強大的搜尋功能和音樂辨識能力，讓「聽音辨樂」的專業有著無法取代的重要性，非常實用。

Shazam的精準度和其運用大數據的龐大資料庫，讓就算辨識到的音樂秒數僅僅數秒，都可以替使用者精準地找到想聽的曲目，配合儲存記錄功能、Apple Music的連動便利性，它甚至還能依據時間做分類，統整曾經搜尋過的音樂、藝人和搜尋次數，再依搜尋歷史推薦播放清單。

Shazam是世界上最受歡迎、評價最高的音樂APP之一。這款APP只須聆聽周圍或設備上播放的音樂，就能幫用戶辨識歌曲。Shazam藉由在音樂辨識領域的開創式創新，幫助用戶在各式設備與媒體上，探索或分享影片或音訊內容，並與之互動。

如今，Shazam發布了最新的統計報告：全球用戶每個月「Shazam」達到10 億次，見證其蓬勃發展的態勢和在音樂市場上的重要地位。

Apple Music和Beats副總裁奧利弗舒瑟（Oliver Schusser）表示，「Shazam是魔法的代名詞，除了讓樂迷能夠幾乎立刻辨識音樂，也讓藝人被發掘。Shazam每個月有10億次辨識，是世界上最受歡迎的音樂APP之一。今天這個里程碑不僅代表人們對Shazam的喜愛，也代表全世界對探索音樂的興趣日益增長。」

以下是關於Shazam的小知識和趣聞：

1、Shazam是世界上最受歡迎、評價最高的音樂APP之一，自從推出以來，每月超過10億次Shazam和500億個配對標籤。

2、自2002年起，Shazam以簡訊服務模式推出以來，每年辨識音訊總數都在持續成長；2008年，這個大家熟識且喜愛的APP在全新App Store問世後，辨識音訊數更是呈指數成長。

3、Shazam花了10年才達到10億個標籤。此後不到10年，Shazam的月辨識數即突破10億，並成功配對超過500億個標籤與超過5100萬首歌曲。

4、透過簡訊收到的第一個Shazam結果是T. Rex的〈Jeepster〉。第500億首 Shazam歌曲則是王艷薇的中文流行歌曲〈框不住的愛〉。目前為止，Tones and I 的〈Dance Monkey〉是有史以來被Shazam次數最多的曲目。

5、Shazam的設計，能夠保護用戶隱私。當用戶啟動Shazam的音樂辨識功能，APP會為音訊建立數位指紋，並在幾秒鐘內與Shazam資料庫內的數百萬曲目進行配對。數位指紋在設備端產出，原始音訊不會發送到Apple。這確保整個辨識過程保持安全，並保護用戶的隱私。

6、Apple在今年的全球開發者大會（WWDC）上，發表了ShazamKit，開發者能將Shazam的音訊辨識技術直接整合到他們的APP中，不僅可以將音樂與Shazam的大量歌曲目錄配對，還可以將任何預錄的音訊與開發人員創造的自訂結果配對。ShazamKit將於今年下半年發布。

（作者／魯皓平 本文出自2021.6.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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