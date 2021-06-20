微軟開始要求提供「Windows 11」 ISO檔案載點的網站將內容移除

在不少「Windows 11」消息提前曝光，甚至也有許多人透過ISO檔案安裝之後進行實測，微軟終於以《數位千禧年著作權法》 (DMCA)要求提供ISO檔案載點資源的網站將內容移除。

日前已經有不少消息指出微軟將以「Windows 11」作為下一版Windows作業系統名稱，而在稍早許多已經透過提前曝光ISO檔案安裝的「Windows 11」，更凸顯微軟在新版Windows作業系統加入不少Windows 10X設計，其中更將底部的「開始」工作列居中顯示，讓不少人更質疑微軟是否向蘋果macOS作業系統設計致敬。

而此次大動作要求提供ISO檔案載點資源的網站將內容移除，似乎也印證微軟下一版作業系統名稱確實就是以「Windows 11」為稱。

不過，其實也有看法認為微軟此舉可能是正式發表前的「宣傳手法」，透過預先放出ISO檔案讓眾人搶先測試、曝光，並且在後續出面制止，最後則可能會在正式發表時採用完全不一樣的作業系統名稱，藉此達成宣傳效益。

但從目前已經曝光的「Windows 11」作業系統版本來看，確實仍處於早期版本階段，因此仍有大幅變更的可能性，具體細節還是要等微軟在美國時間6月24日上午11點 (台灣時間當日晚間11點)公布內容為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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