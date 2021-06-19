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蘋果宣布音樂識別服務Shazam 每月使用次數超過10億

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果在2017年宣布收購音樂辨識服務Shazam後，稍早說明目前此項服務每月使用次數已經成長至10億次規模。

Shazam是由Chris Barton、Philip Inghelbrecht、Avery Wang與Dhiraj Mukherjee於1999年共同創立，主打透過手機錄音即可快速識別當前聽到歌曲、音樂的名稱等內容。而在2014年8月時，Shazam已經累積超過1億名每月活躍用戶，並且在超過5億台行動裝置上使用，在2016年時更累積超過10億次下載使用量，隔年則被蘋果以4億美元價格買下，成為蘋果旗下部門。

依照蘋果說明，目前Shazam已經累積超過每月10億次使用次數，同時也建立約500億個配對標籤，並起順利識別超過5100萬首歌曲，更強調透過Shazam識別歌曲的數量規模持續增長。

從早期行動上網尚未盛行，必須透過簡訊方式推送識別結果時，第一個識別歌曲為暴龍樂團 (T. Rex)的《Jeepster》，而第500億首識別歌曲則是馬來西亞創作歌手王艷薇的中文流行歌曲《框不住的愛》 (不插電版)，澳洲流行歌手「Tones and I」的《Dance Monkey》則成為Shazam識別次數最多的歌曲。

另外，蘋果更強調Shazam識別服務同樣確保使用者隱私安全，並且在幾秒內完成數百萬首歌曲完成比對，並不會將任何個人隱私傳送至蘋果伺服器。

在今年WWDC 2021期間，蘋果更宣布將對外開放名為ShazamKit的API資源，讓開發者能將Shazam音樂識別技術整合至所開發App內，讓開發者能藉此創造不同聲音識別應用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

馬來西亞 澳洲 蘋果

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