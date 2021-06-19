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Google Play新增「兒童」分頁 助家長、老師快速搜尋合適App

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Google Play
圖片及資料來源：Google Play

為了讓老師、家長能快速找到適合孩子的 app，Google Play 在台灣推出全新兒童分頁，幫助家長輕鬆找到豐富有趣且受過「教師認可」的應用程式，即日起使用者可陸續在 Google Play 觀看此分頁，預計所有使用者在下周皆可使用。

「教師認可」的兒童友善內容

根據 Digital Wellbeing of Families 家庭數位健康報告，許多家長反映他們很難徹底研究所有為兒童提供的內容，尤其是相較過去，現在孩子們更常待在家，也花更多時間在使用螢幕上。

圖片及資料來源：Google Play
圖片及資料來源：Google Play

為了將 Play 商店的兒童應用程式分享給大家，與美國眾多學者專家及老師合作，由 Joe Blatt (哈佛大學教育研究院) 和 Sandra Calvert 博士(喬治城大學) 擔任首席顧問，根據包括適齡性、體驗品質、內容豐富度和娛樂性等標準評分。

如果應用程式已獲得老師評分，而且符合品質標準，就會獲得「教師認可」的徽章標示。同時也會在應用程式資訊中加入獲得高分的原因，協助家長判斷應用程式是否適合他們的孩子。

未來家長在 Play 商店中搜尋時，只要認明「教師認可」徽章，即可快速瞭解哪些應用程式已通過審查並獲得老師的高度評價。

此外，如果想為孩子設定數位裝置基本使用規則，例如限制孩子在裝置上使用應用程式的時間，請參考我們的 Family Link 應用程式。

疫情期間孩子的探索與學習不中斷

疫情增加家長居家育兒的時間，需要更多資源及工具讓孩童在家學習，我們推薦Play商店中寓教於樂的免費及付費應用程式，啟發兒童學科興趣，讓居家學習不間斷。

．親子天下有聲故事書精選優質的國內外故事和童謠，讓孩童在聽故事的同時豐富自身詞彙；

．Epic! 無限兒童讀物提供超過4萬本的高品質英語兒童讀物，提供親子閱讀多樣選擇。同樣是互動有聲書，由專業台語老師編寫的呆呆學台語打造居家台語學習環境。

．Google Arts & Culture、BandDings 和 CodeMonkey Jr. 可以在藝術文化、音樂創作、程式設計方面開拓眼界、打下基礎。

．Khan Academy Kids、TinyTap 或是寶寶巴士世界，提供學齡前的小小孩在閱讀、語言、科學、繪畫等領域

．YouTube Kids，提供適合 3 至 12 歲兒童的娛樂及學習影片，且家長監護功能更可以管理孩子使用行動裝置的時間並過濾內容。

為疫情下的遠距教學增添更多趣味　　

同時 Google Play 推薦以下可以為老師遠距教學增加互動和趣味性的輔助應用程式：

．Kahoot 和 Quizizz 提供有趣的線上測驗即時回饋系統，協助老師強化遠距教學的即時互動，並檢視學生的學習成果。

．Classdojo 協助遠距班級經營，還可以即時分享照片等資源，打造親師生溝通合作的線上社群。

．Google Classroom 支援老師管理課程和建立親師聯繫，還可在平台中發起視訊會議與添加 YouTube 影片、Google 表單等多元教學素材。

．Quizlet 提供激勵學習興趣的課堂遊戲及圖像單字卡，病支援多種裝置版本切換使用。

．IPEVO iDocCam 能幫助美術和數學這類重視書寫演示過程的學科教師，用手機螢幕畫面錄下書寫過程，同步投影到設定好的裝置。

讓居家時間與健康管控更容易

這段期間妥善控管時間與維持身心健康變得相當重要：

．Water do 水球清單能將日常待辦事項，化成一顆顆水球，讓使用者利用標籤分類工作事項，再用優先順序和提醒功能在家務和工作間順利切換，並在完成事項後享受戳破水球的快感。

．Forest 可以幫助減少使用行動裝置的時間，以專注森林利用激勵機制，幫助專注於一件事情。

．Sleeptown 睡眠小鎮可以設置就寢、起床目標，協助大家在家防疫期間也能維持規律的生活作息。

．Plant Nanny² 植物保姆² 則透過簡潔的圖表介面協助使用者訂立飲水計畫，一邊灌溉可愛生動的植物，一邊養成健康的飲水習慣。

圖片及資料來源：Google Play

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 遠距教學 Google Play

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