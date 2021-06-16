Google Play推兒童分頁 幫家長找教師認可程式

因應疫情，各級學校轉為線上遠距教學，為了讓家長能快速找到適合孩子的內容，Google Play線上商店今天宣布在台灣推出全新兒童分頁，幫助家長找到獲得教師認可的應用程式。

即日起使用者可陸續在Google Play觀看兒童分頁，預計所有使用者在下週皆可使用。Google Play也推薦一些有助兒童課外延伸學習、輔助老師遠距教學，以及協助家長居家時間管理的應用程式。

Google Play應用程式與遊戲業務發展經理張樂潮在官方部落格發文指出，根據「家庭數位健康報告」，許多家長反映，他們很難徹底研究所有為兒童提供的內容，尤其是相較過去，現在孩子們更常待在家，也花更多時間在使用螢幕上。

張樂潮說，為了將Google Play商店的兒童應用程式分享給大家，Google Play與美國眾多學者專家及老師合作，根據適齡性、體驗品質、內容豐富度和娛樂性等標準評分。

如果應用程式已獲得老師評分，而且符合GooglePlay品質標準，就會獲得「教師認可」的徽章標示。Google Play會在應用程式資訊中加入應用程式獲得高分的原因，協助家長判斷應用程式是否適合他們的孩子。

張樂潮表示，疫情增加家長居家育兒的時間，需要更多資源及工具讓孩童在家學習，Google Play推薦寓教於樂的免費及付費應用程式，啟發兒童學科興趣。例如「親子天下有聲故事書」挑選國內外故事和童謠，讓孩童在聽故事的同時豐富自身詞彙；「Epic!無限兒童讀物」提供超過4萬本的高品質英語兒童讀物；由專業台語老師編寫的「呆呆學台語」可以打造居家台語學習環境。

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