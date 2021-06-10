LINE顯示未讀超惱人？網共鳴喊「紅點恐慌」 內行揭3步驟解方

隨著科技進步加上網路普及，通訊軟體逐漸成為現代人相互聯繫的主要方式，而在台灣市場，以使用LINE的比例佔其大宗。不過近日有名網友抱怨指出，LINE在app圖示上顯示「未讀訊息」的功能讓她覺得相當困擾，貼文引發討論。

一名網友在臉書「爆廢公社」貼出自己手機桌面的截圖，畫面中LINE的圖示右上角，以紅底白字的圖形顯示未讀訊息的則數。該網友指出，自己每次看到未讀提醒，都覺得相當煩躁，但又懶得每次有訊息就點進app一一已讀，直呼「實在不想再看到那些數字了」。

貼文曝光後，許多深有共鳴的網友紛紛留言「我有強迫症，一定要0」、「積越多越不想去面對」、「沒事，久了就習慣了」、「我已經放棄治療了，未讀15萬，賴都很當」、「基本上都是群組訊息，就放著也懶得點開，11萬未讀路過」、「你也有紅點恐慌症」等，引起一陣熱議。

此外，也有內行網友分享關掉通知的作法，指出「點進設定裡面的『通知』，找到LINE，把『標記』關掉就好」、「關鍵是『標記』，如果還想收到通知但不想看到數字，就是關掉標記，只是單純把數字拿掉」；還有人也建議「換安卓系統你就看不到了」、「LINE有個東西叫一鍵已讀」。

有網友分享關閉LINE未讀提醒顯示的方法。圖擷自 facebook

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