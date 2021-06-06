新版Firefox瀏覽器換上更簡潔介面 更全面保護隱私安全

Mozilla在稍早釋出版號89的Firefox瀏覽器更新中，加入簡潔、明亮的視覺設計，同時也讓介面減少分心設計，讓使用者能更直覺使用瀏覽器各項功能。

其中，新版Firefox簡化工具列與選單排列，讓使用者更容易找到平常所需功能，同時也讓當前使用分頁底更明顯形式呈現，而不會在眾多分頁迷失，甚至增加直接點一下當前使用分頁即可將網頁內容靜音。

至於在隱私保護部分，新版Firefox瀏覽器將加入名為「Total Cookie Protection」 (所有Cookie保護)設計，將使用者瀏覽網頁所使用Coookie個別存放，避免惡意程式透過Cookie窺看使用者其他瀏覽頁面，另外也會降低即時通知所產生視覺干擾，並且以更簡潔方式呈現。

除了釋出PC版本更新，Mozilla此次也同步更新Android及iOS版本的Firefox瀏覽器，同樣加入諸多精簡介面設計，讓使用者能更直覺觀看網頁內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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