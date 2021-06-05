快訊

國中會考補考登場！ 184考生應試、每間試場1至3人

「垃圾堵住排水口」釀淹水 許淑華批柯文哲「甩鍋給老天爺」

蘋果可能在WWDC 2021宣布iMessage服務大幅更新消息

聯合新聞網 / 楊又肇

相關看法指出，蘋果在下週舉辦的WWDC 2021活動中，將會公布新版iMessage服務大幅更新消息。

上一次大幅更新iMessage服務，是在2016年舉辦的WWDC期間隨著iOS 10釋出，其中加入平台化的設計，讓使用者能更方便傳遞文字、圖片或動態表情貼圖，甚至也能透過App Store下載各類擴展功能服務。

而在新版更新中，蘋果可能會加入自動回覆訊息、顯示當前狀態，以及強化勿擾功能，或許將會進一步讓iMessage成為與Facebook旗下Messenger、WhatsApp，以及市場多數網路通訊服務軟體抗衡產品。

另一方面，蘋果預期也會持續擴展對應iMessage服務的App Store應用功能，並且讓更多服務可以透過iMessage使用。但是否會如市場預期推出Android平台版本，從先前蘋果所持態度來看的話，可能性顯然不高，但是如果能順利解決在Android平台使用隱私安全問題，同時藉由Android平台擴展iMessage服務使用率，或許會讓蘋果獲得更大發展效益。

蘋果計畫在美國西岸時間6月7日上午10點 (台灣時間6月8日凌晨1點)以線上形式舉辦WWDC 2021，預計公布包含iOS 15、iPadOS 15、macOS 12、watchOS 8，以及可能換上homeOS名稱的新版tvOS作業系統，另外也可能同步更新新款MacBook Pro。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

貼圖 Apple WWDC

延伸閱讀

疫情助攻…蘋果App Store收錄App 去年累積創下6430億美元銷售金額

庫克發通告 要員工重返辦公室

日經：陸廠低價搶單 把台灣擠下蘋果鏈最大產地寶座

就市論勢／紡織、食品 基本面佳

相關新聞

手機測血氧App「CarePlix Vitals」3大疑點是真是假？官方有話要說

疫情延燒，不少人擔心「快樂缺氧」搶購Apple Watch Series 6、Garmin 智慧手錶等具有血氧偵測功能的產品；最近網路也有一款超夯的「CarePlix Vitals」App 掀起熱潮，號稱透過手機就可以量測血氧濃度、心跳速率。

印度開發人員製作「 Careplix vitals」 App 讓手機也能測血氧和脈搏

疫情升溫，許多患者看似正常，實際已經呈現「快樂缺氧」（Happy Hypoxia）狀態，血氧濃度亮紅燈，甚至危及生命。因此政府、醫院與一般民眾開始採購「血氧機」監測濃度。 如果沒有辦法買這些醫療設備的話，或許可以試試印度加爾各答的健康醫療新創公司開發的「 Careplix vitals」 App，據稱只要透過手機就能測試血氧和脈搏（心跳速度）。

Zoom 支援 iPad Pro 「人物居中」功能 可與 48人同框

遠端工作、遠距教學、視訊會議的知名應用程式 Zoom 推出更新，支援 2021 年款 iPad Pro 機型，支援「人物居中」功能與「畫廊檢視」模式，最多可與 48 個人同時視訊，幫助用戶更順暢的通話。

因使用體驗問題影響 蘋果將Podcast付費訂閱服務延後至6月上線

今年在「Spring Loaded」特別發表會中宣布的Podcast付費訂閱服務，蘋果稍早通知創作者表示正式上線運作時間將延後至6月。

防疫必備！開啟Google地圖「時間軸」教學 自動記錄交通工具、去過哪裡

Google Maps 應用程式內建的「時間軸」很有用，只要經過設定、將定位相關權限啟用，地圖應用程式就會自動幫你記錄每天每個時間點你可能去過那些地方、交通工具、耗費時間和距離，對於日後要檢查自己某天的行程會很有幫助。如果有疫調需求，就能提供相關紀錄讓衛生機構參考。

Apple 為身障人士更新軟體 SignTime 聯繫手語翻譯師服務上線！

Apple 認為無障礙是基本人權，因此為行動、視覺、聽覺及認知障礙人士量身設計軟體，並將於隨著 2021 年 Apple 作業系統在下半年更新。 其中，Apple 即日推出「SignTime」，讓顧客在瀏覽器上使用手語溝通聯繫；另外，針對肢體障礙人士可利用輔助觸控操作 Apple Watch，而 iPad 將支援第三方眼動追蹤設備。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。