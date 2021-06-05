蘋果可能在WWDC 2021宣布iMessage服務大幅更新消息
相關看法指出，蘋果在下週舉辦的WWDC 2021活動中，將會公布新版iMessage服務大幅更新消息。
上一次大幅更新iMessage服務，是在2016年舉辦的WWDC期間隨著iOS 10釋出，其中加入平台化的設計，讓使用者能更方便傳遞文字、圖片或動態表情貼圖，甚至也能透過App Store下載各類擴展功能服務。
而在新版更新中，蘋果可能會加入自動回覆訊息、顯示當前狀態，以及強化勿擾功能，或許將會進一步讓iMessage成為與Facebook旗下Messenger、WhatsApp，以及市場多數網路通訊服務軟體抗衡產品。
另一方面，蘋果預期也會持續擴展對應iMessage服務的App Store應用功能，並且讓更多服務可以透過iMessage使用。但是否會如市場預期推出Android平台版本，從先前蘋果所持態度來看的話，可能性顯然不高，但是如果能順利解決在Android平台使用隱私安全問題，同時藉由Android平台擴展iMessage服務使用率，或許會讓蘋果獲得更大發展效益。
蘋果計畫在美國西岸時間6月7日上午10點 (台灣時間6月8日凌晨1點)以線上形式舉辦WWDC 2021，預計公布包含iOS 15、iPadOS 15、macOS 12、watchOS 8，以及可能換上homeOS名稱的新版tvOS作業系統，另外也可能同步更新新款MacBook Pro。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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