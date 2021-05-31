Zoom 支援 iPad Pro 「人物居中」功能 可與 48人同框

遠端工作、遠距教學、視訊會議的知名應用程式 Zoom 推出更新，支援 2021 年款 iPad Pro 機型，支援「人物居中」功能與「畫廊檢視」模式，最多可與 48 個人同時視訊，幫助用戶更順暢的通話。

2021 年款 11 吋與 12.9 吋 iPad Pro 支援「人物居中」功能，以前置超廣角自拍鏡頭與 AI 運算的方式追蹤使用者的動態，進行視訊時不用拿著平板，也能夠隨意走動。甚至可以辨識其他與會者何時加入或離開視線，並自動進行調整，讓所有人都能夠出現在畫面中。

Zoom 視訊通話的「人物居中」功能可由使用者自行選擇，使用這項功能時，使用者可以更自然地投入 Zoom 視訊通話中，根據蘋果指出「人物居中」的影像辨識運算都是在裝置上進行，沒有資料會上傳到雲端。

在「畫廊檢視」中一次見到 48 位與會者

另外，我們已經在所有 iPad 型號上更新「畫廊檢視」功能，但是在 12.9 吋 iPad Pro 使用 Zoom 的用戶可以看到更多的與會者同框。

以往的 iPad 機型可以在畫廊檢視中顯示多達 25 個與會者，但是在 12.9 吋 iPad Pro 上使用 Zoom 的用戶現在可以一次見到多達 48 個與會者（橫向模式為 6×8 呈現），讓大家可以更方便的參與大型會議。

還沒購入最新的 iPad Pro 嗎？別擔心！許多 iPad 機型也可以使用這個更強大的畫廊檢視功能，依手上裝置的螢幕大小在螢幕上看到更多的參與者。需要在任何 iPad 上看到更多或更少的與會者，只需用兩根手指縮放螢幕即可。

圖片及資料來源：Zoom

圖片及資料來源：Zoom

圖片及資料來源：Zoom

圖片及資料來源：Zoom

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦