印度開發人員製作「 Careplix vitals」 App 讓手機也能測血氧和脈搏

疫情升溫，許多患者看似正常，實際已經呈現「快樂缺氧」（Happy Hypoxia）狀態，血氧濃度亮紅燈，甚至危及生命。因此政府、醫院與一般民眾開始採購「血氧機」監測濃度。

如果沒有辦法買這些醫療設備的話，或許可以試試印度加爾各答的健康醫療新創公司開發的「 Careplix vitals」 App，據稱只要透過手機就能測試血氧和脈搏（心跳速度）。

「CarePlix Vital」App 由新創公司 CareNow Healthcare 開發，需要使用智慧手機和行動網路，搭配手機主相機和 LED 燈光，可以在 40 秒內測試血氧濃度（SpO2）、脈搏和呼吸頻率，並且將這些紀錄儲存在雲端。

外電報導指出，CarePlix Vital App 的工作原理類似於血氧計或智慧手錶，使用相同的底層技術，以光電容積描記法(Photoplethysmography,PPG)信號進行監測，只是原本監測血氧使用的紅外線感測器被 LED 燈取代。

把手指放在相機和 LED 燈的位置進行測量，App 會計算穿透手指的光線強度，並依照差異繪製 PPG 圖表，進一步確定 SpO2 和脈搏率。

外媒指出，CarePlix Vital App 的研發團隊曾在 2021 年初於印度加爾各答的 Seth Sukhlal Karnani Memorial Hospital 醫院進行了 1200 人的臨床試驗，測試應用程式的準確性，研究結果指出 CarePlix Vital 的心跳速率的準確度為 96%、血氧濃度監測的準確度大約是 98%。

儘管這套 App 號稱可以使用手機監測血氧與心跳速度，但是也有人質疑它的真假；這裡要提醒，CarePlix Vita 監測的數據只是參考，若想要知道正確的血氧濃度還是需要使用經過醫療核准的設備。另外要注意一下，這個 APP 的 Andorid 版本，目前沒有上架 Google Play 讓人下載，而是由直接提供程式下載連結進行安裝。

點擊下載 iPhone 專用 CarePlix Vital App https://app.yipee.cc/117169

點擊下載 Android Apk https://careplix-app-download.web.app/CarePlix-latest.apk

圖片及資料來源：MSN(India Today)、CarePlix Vital

圖片及資料來源：MSN(India Today)、CarePlix Vital

圖片及資料來源：MSN(India Today)、CarePlix Vital

圖片及資料來源：MSN(India Today)、CarePlix Vital

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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