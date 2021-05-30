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因使用體驗問題影響 蘋果將Podcast付費訂閱服務延後至6月上線

聯合新聞網 / 楊又肇

今年在「Spring Loaded」特別發表會中宣布的Podcast付費訂閱服務，蘋果稍早通知創作者表示正式上線運作時間將延後至6月。

原訂將隨著iOS 14.6、iPadOS 14.6及macOS Big Sur 11.4更新一同上線的Podcast付費訂閱服務，蘋果在稍早向創作者寄送郵件通知中表示，將會延後至6月上線。蘋果並未在信件內透露具體因素，但有可能與Podcast傳輸流暢表現有關，因此蘋果預期在改善此類問題後，再讓Podcasts付費訂閱服務正式上線運作。

原定在5月上線的Podcast付費訂閱服務，蘋果將在全球170個國家地區開放使用，並且可選擇按年訂閱方式使用無廣告干擾、更多額外內容，甚至可以更快聆聽新內容或獨佔內容的付費方案。同時，跟其他蘋果服務一樣，Podcast訂閱服務也能最多與6名家庭成員共享使用。

至於首波合作業者則包含Tenderfoot TV、Pushkin Industries、公共廣播交流機構 (Public Radio Exchange)旗下Podcast服務Radiotopia，以及QCODE。而包含美國全國公共廣播電台 (NPR)、洛杉磯時報 (Los Angeles Times)、運動員 (The Athletic)、Sony Music Entertainment等業者也確定與蘋果合作。

除了提供付費訂閱服務，蘋果也調整Podcast服務使用介面，僅讓操作介面變得更具親和力，同時也能讓使用者更容易找到合適的Podcast內容，更加入可讓使用者付費訂閱選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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