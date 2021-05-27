LINE無法傳圖片引用戶抱怨 短暫發生異常

網路發達、人人手拿一台智慧型手機，便捷的網路及各種通訊APP縮短了人與人之間的距離。因資訊傳遞迅速，隨時能將訊息傳遞到對方手機裡，軟體自然也備有「封鎖」功能，以利民眾排除不必要、不想要接收的資訊。有網友則好奇提問「LINE有沒有其他的封鎖方式呢？」

2021-05-20 19:52