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蘋果iOS 14.6更新 可訂閱Podcast內容擴充AirTag功能

中央社 / 台北25日電

蘋果公司今天推出iOS 14.6作業系統更新，支援訂閱Podcast內容；另修正iPhone錯誤，包括在Apple Watch上使用「鎖定iPhone」後，透過「Apple Watch解鎖」可能無法運作的問題。

iOS 14.6也針對蘋果新推出的藍牙追蹤配件AirTag提供支援，例如遺失模式的選項可讓用戶為AirTag和「尋找」App中的配件加入電子郵件地址，來取代電話號碼；使用具備NFC（近場通訊）功能的裝置點一下AirTag時，將會顯示部分隱藏的擁有者電話號碼。

iOS 14.6還修正其他問題，例如提醒事項可能顯示為空行；通話封鎖延伸功能可能不會顯示在「設定」中；藍牙裝置可能會在通話期間偶爾中斷連線或傳送音訊到不同的裝置；iPhone啟動時可能發生效能下降的問題。

iOS 14 iPhone

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