Apple 為身障人士更新軟體 SignTime 聯繫手語翻譯師服務上線！

Apple 認為無障礙是基本人權，因此為行動、視覺、聽覺及認知障礙人士量身設計軟體，並將於隨著 2021 年 Apple 作業系統在下半年更新。

其中，Apple 即日推出「SignTime」，讓顧客在瀏覽器上使用手語溝通聯繫；另外，針對肢體障礙人士可利用輔助觸控操作 Apple Watch，而 iPad 將支援第三方眼動追蹤設備。

針對盲人和低視能族群，Apple 的「旁白」螢幕閱讀器將變得更智慧，能透過設備上的智慧功能辨識圖片中的物品。此外，為支援神經多樣性，Apple 也即將引入新的背景音，將干擾降到最低。對於失聰或重聽者，Made for iPhone (MFi) 助聽裝置很快可以支援新的雙向助聽器。

SignTime 手語服務

SignTime 服務讓顧客在瀏覽器上就可以用美國手語 (ASI)、英國手語 (BSL)、或法國手語 (LSF) 與 AppleCare 和 Apple 顧客服務專員進行溝通。親自造訪 Apple Store 店面的顧客還可以用 SignTime 遠端聯繫手語翻譯人員，無須預約。SignTime 會先在在美國、英國和法國推出，預計未來也會拓展到其他國家。

SignTime 手語服務首波於 在美國、英國與法國推出，並未來將擴展到其他國家或地區。

Apple Watch 輔助觸控功能

為了幫助行動不便的使用者，Apple Watch 推出新輔助功能，讓上肢不便的使用者無須觸摸螢幕或控制鈕，即可享受 Apple Watch。

藉由陀螺儀和加速儀等內建動態感應器，以及光學心率感應器和設備上的機器學習，Apple Watch 可以感測肌肉和肌腱活動的細微差別，讓使用者利用各種手勢，例如捏或緊握，來控制螢幕上的游標。

Apple Watch 上的輔助觸控，使肢體不便的顧客可以更容易接聽來電、控制螢幕上的游標、查看通知中心、控制中心等。

iPad 眼動追蹤支援

iPadOS 將支援第三方眼動追蹤設備，讓使用者可以只用眼睛控制 iPad。2021 年下半年，相容的 MFi 設備將可以追蹤使用者在螢幕上的注視位置，游標會跟隨視線移動，而持續的目光接觸則會觸發動作，例如點擊。

用「旁白」功能瀏覽圖片

Apple 的「旁白」將推出新功能。「旁白」是專為盲人和低視能族群，推出的螢幕閱讀器。最近的系統更新將於「旁白」新增圖片描述功能，使用者可以瀏覽圖片中的人物、文字、表格數據等事物的更多細節。

使用者可以用表格的形式瀏覽一張收據的圖片：由行和列組成，並附有表格標題。「旁白」還可以描述圖中人物的姿勢與位置，如此一來，使用者的回憶變得更加詳細清晰。

此外，透過「標記」功能，使用者可以自訂圖片敘述，讓家庭照片更加個性化。

MFi 助聽器和聽力圖支援

在 MFi 助聽器計劃的重大更新中，Apple 新增支援雙向助聽器。這些新型助聽器中的麥克風，讓失聰或聽障人士可以進行免持通話和 FaceTime 對話。MFi 合作夥伴的新一代裝置將於 2021 年下半年上市。

Apple 也將在耳機調節功能中支援聽力圖 (顯示聽力測試結果的圖表)。使用者可以從紙本或 PDF 聽力圖載入最新聽力測試結果，快速調節位置。耳機調節功能可以因應使用者的聽力，把較小的聲音放大，並調整特定頻率。

背景音

日常生活中的各種聲音可能會讓人分心、不舒服或不知所措。為支援神經多樣性，Apple 即將推出新的背景音，幫助使用者將分心程度降到最低，集中注意力、保持冷靜或好好休息。

平衡、明亮或黑暗的聲音，例如海洋、雨天或溪流的聲音，會在背景連續播放，掩蓋惱人的環境或外部噪音，而且這些背景音會混入或讓位給其他音訊和系統音。

2021 年下半年將推出的其他功能包括：

聲音取代按鈕控制 讓聾啞人士和行動不便的使用者，可以用嘴巴發出的聲音，例如搭嘴音、「啵啵」聲或「咿咿」聲，取代實體按鈕和開關。

顯示與字體大小設定 可以在每個 app 中自訂，讓色盲或其他視覺障礙的使用者更容易查看螢幕。使用者將能個別為本功能支援的 app ，自訂這些設定。

全新 Memoji 個人化功能 能更佳代表使用氧氣管、人工電子耳的使用者，並新增軟頭盔作為頭飾。

響應全球無障礙體認日，Apple 推出新功能、課程、精選 app 等：

無障礙選單捷徑 提供有用的 Siri 捷徑，協助追蹤服藥、支援日常常規事務。新的無障礙助理捷徑，可以幫助使用者探索 Apple 內建功能和資源，並進行個性化設定。

Today at Apple 在部分地區，5 月 30 日前 Today at Apple 會在店內和線上開設無障礙相關課程。

在 App Store 內，顧客可以閱讀 TikTok 知名視障人士 Lucy Edwards 的故事。她會分享她最喜歡的無障礙 app：當日精選 app《FiLMiC Pro》，是對盲人和低視能影視製作者最友善的影片 app 之一，還有更多「用獨特的方式展現自己」系列精選 app 。

Apple TV app 將重點介紹「突破障礙」人物特輯，表揚幕前幕後最真實的身障人士代表人物。這個系列蒐羅創作者和藝術家的分享內容，例如 Best Summer Ever 音樂劇電影演員， 透過由美國普普藝術和城市民謠音樂家 Tennessee Loveless 設計的編輯經驗，分享了他們最喜歡的電影和節目。Tennessee Loveless 透過他色盲的雙眼，以他生動活潑的插畫與豐富多彩的說故事技巧而聞名。

Apple Maps 根據由世界一流的啟聰大學 Gallaudet University 提供的指南，新增帶領使用者認識更多重視聽障族群與手語，並願意對他們敞開心胸、給予無障礙協助的企業與組織。

圖片及資料來源：Apple

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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