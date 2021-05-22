讓手機App當你的保姆！9款數位學習遊戲、睡前故事、AR探索應用程式

5 月以來台灣疫情升溫，導致全國各級學校及公私立幼兒園停課。上篇我們整理了提供給國、高中生以上學子的 App，那國小、幼稚園呢？這個年紀的小孩子通常精力充沛、好奇心旺盛，傳統的課本、繪本是滿足不了他們需求的！相信已經有很多家長都已經被「全天候顧娃」的新常態搞到暈頭轉向。

為了提高孩子學習品質，以及減輕家長的負擔，這邊彙整了能夠寓教於樂的學習型 App，讓孩子可以脫離傳統的制式教育，及早接軌數位思維，大人、小孩都可一起同樂的 App 學習資源。

開放式探索，App 也能滿足好奇心

Sago Mini 遊戲世界：兒童遊戲：

這款 App 適合學齡前 2-5 歲的孩子。透過創意活動、開放式玩法的數位形式，不只好玩，更激發孩子的無限好奇心！

毛毛蟲幼兒園：

一樣適合學齡前的孩子使用。此 App 出自兒童繪本大師 Eric Carle 之手，以拼圖、歌曲唱跳讓孩子自然而然地學習英語，從遊戲中學會邏輯思維、科學自然、藝術創作。

Onni & Ilona: 快樂形狀：

這款 App 適合 1-5 歲的兒童。內含 12 個快樂角色陪孩子玩耍，透過拼湊形狀與零件，培養孩子對精細動作和視覺物體辨識的敏銳度。裡頭也有兩種難度模式「嬰兒模式」、「兒童模式」供選擇。

AR 探險未知領域

星象指南 Sky Guide：

如果家裡位置較不受光害影響的話，晚上帶孩子到陽台或頂樓去看星星吧！透過 AR 技術，只要將行動裝置對準星空，無論身在何處，恆星、行星甚至衛星，全部都能解鎖認識，手機就是你的天文學老師！

WWF Free Rivers：

不用出門也能認識自然！剛好最近的水資源也是話題，趁著這個機會和孩子一起認識河流，實際捲起袖子蓋水壩，體驗看看水資源對人類社會的重要性與文化情感吧！

激發想像力，爸媽說故事的好幫手

睡前故事：

講睡前故事總是比孩子先睡著？來試試這款 App 吧！

收錄最經典的童話、成語故事、十萬個為什麼，也有自然與冥想白噪音的選項，能夠安穩心神，全家人在聲音的陪伴下進入安穩夢鄉。

親子天下有聲故事書：

《親子天下》是國內非常知名的幼兒月刊，延伸而出的 App 版本則是透過有聲書的形式，說出各種故事讓孩子激發創造力與想像力。內容包含台灣本土原創故事、國外童話寓言、經典成語故事、趣味科普知識、唱跳童謠音樂等，並由幼教專家、兒童文學作家、繪者們親自把關故事品質。

呆呆童書：我的家：

以手繪風格、豐富配音集結成的互動式繪本，共有十多篇不同主題，陪孩子養成良好生活習慣和禮貌，增加口語表達與閱讀能力。

呆呆囡仔古：

台灣母語教育與雙語主義意識抬頭，不想要孩子長大之後不會講台語，無法和阿公、阿嬤溝通？那就得從小養成台語的學習環境。《呆呆囡仔古》以台文編寫故事，收錄 12 篇不同主題的互動式有聲繪本，適合阿公、阿嬤陪著孫子作伙聽講古！

《本文作者MindyLi，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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