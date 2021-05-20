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傳LINE總不讀不回遭封鎖？ 網吐還有「另類封鎖」暗黑技巧

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO好奇「LINE有沒有其他的封鎖方式呢？」示意圖。記者張議晨／攝影
原PO好奇「LINE有沒有其他的封鎖方式呢？」示意圖。記者張議晨／攝影

網路發達、人人手拿一台智慧型手機，便捷的網路及各種通訊APP縮短了人與人之間的距離。因資訊傳遞迅速，隨時能將訊息傳遞到對方手機裡，軟體自然也備有「封鎖」功能，以利民眾排除不必要、不想要接收的資訊。有網友則好奇提問「LINE有沒有其他的封鎖方式呢？」

一名女網友於《PTT》上以「LINE有沒有其他的封鎖方式」為題發文，她提到使用者可以藉著「送貼圖」的方式驗證是否被對方封鎖，若送出貼圖時對方皆顯示已擁有，代表通訊聯絡已遭對方封鎖。原PO表示，「近日發現有可以送貼圖的案例，但無論傳什麼皆顯示不讀不回，感覺不像是單純關通知，應該是真的收不到，『送貼圖』是不是已經沒辦法確認是否遭到封鎖呢？」

網友紛紛提出各自見解，「其實堅持不讀不回，直接右滑隱藏沒這麼難，我最高紀錄快半年」、「什麼時候可以開發群組內屏蔽特定對象發言的功能，真心需要」、「就不點啊，我連隱藏都懶」、「那就是真的不想理，我有過這樣的經驗，懶得封鎖然後直接忽略訊息」，更有網友透露暗黑技巧「首先把人物隱藏→再來刪除→然後勾選『不要收到來自非好友的訊息』，就變成沒封鎖，但是收不到對方訊息了」。

LINE PTT

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