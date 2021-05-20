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LINE iOS更新後重複傳貼圖 網友一直回收快崩潰

中央社 / 台北20日電
LINE示意圖。聯合報系資料照片／記者張議晨攝影
LINE示意圖。聯合報系資料照片／記者張議晨攝影

有用戶發現通訊軟體LINE更新到iOS 11.8.0版後，系統會自動重複傳送已傳過的貼圖，抱怨「一直回收快崩潰了」。LINE今天回應，iOS用戶更新到11.8.1以上或最新版本可解決問題。

網友日前在BBS社群平台批踢踢（PTT）詢問LINE傳貼圖是否故障，內文指出iOS LINE更新後傳訊息及某張貼圖，之後傳其他訊息出去，都會自動再傳同樣貼圖。不少網友回覆也發現同樣問題，「一直回收快崩潰了」，即使重開機刪除快取資料也無法解決；另有網友抱怨，打好的文字訊息送出卻變成貼圖。

有網友提出自己嘗試過的解決方法，例如退出目前聊天畫面重新進入，就不會重複傳貼圖；其他網友建議關閉「預覽貼圖」功能就可以解決。

對此，LINE已於18日釋出iOS 11.8.1版，今天再釋出iOS 11.8.2版，用戶更新後可以解決相關問題。

貼圖 LINE iOS

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