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不是YouTube！熱門排行出爐 疫情升溫全民搶下載3款APP

聯合新聞網 / 綜合報導
iOS商店行動APP台灣下載排行。圖／取自APP ANNIE網站
iOS商店行動APP台灣下載排行。圖／取自APP ANNIE網站

台灣新冠肺炎疫情升溫，防疫進入第三級警戒，各級學校宣布停課、實聯制政策實施，民眾的生活也產生極大變化，同時也反映在App的下載和使用上，從數據可以看到疫情下最熱門的APP。

根據APP ANNIE網站，iOS和Google Play商店行動APP台灣下載排行第一名，皆是下載次數突破480萬次的「臺灣社交距離」，此款APP是由衛福部推出、指揮中心呼籲下載，可偵測使用者間接觸的距離與時間，主要藉由藍牙訊號計算距離，如果確診者14天內曾距離自己2公尺以內，並接觸超過2分鐘，APP就會發送通知。

iOS下載第二名「Google Meet」也是和疫情相關，由於因需遠距上班、上課，視訊會議軟體需求增。第三名則是「台北通」，因臺灣各地開始施行「實聯制」，要求民眾進入餐廳、便利商店等公共場所都要填寫資料，「台北通」支援掃描QR碼可自動填寫，下載率提高。

此外，因無法出門只能待在家，線上桌遊、外送平台的APP也在下載前十名之列。

至於Google Play下載排行，「臺灣社交距離」、「台北通」佔據一、二名，「Google Meet」則在第六名。

Google Play商店行動APP台灣下載排行。圖／取自APP ANNIE網站
Google Play商店行動APP台灣下載排行。圖／取自APP ANNIE網站

社交距離 疫情 實聯制 新冠肺炎 三級警戒

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