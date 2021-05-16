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Android版Apple Music App拆解 同樣顯示將加入高解析無損音質選項

聯合新聞網 / 楊又肇

從先前有消息顯示蘋果將在旗下串流音樂服務Apple Music加入無損HiFi音質選項後，9to5Google網站更進一步在對應Android平台使用的Apple Music 3.6版本APK內容中，同樣也發現無損音質選項。

在相關說明中，除了說明無損音質將可讓使用者聆聽更多聲音細節，相對也會增加更多網路流量使用需求，同時說明以10GB手機儲存空間計算的話，約可存放3000首高音質歌曲，或是1000首無損音質歌曲，而如果是以高解析無損音質存放的話，僅能儲存約200首左右。

而在網路流量使用需求部分，蘋果以長度約在3分鐘左右的歌曲計算，高效率傳輸規格約使用1.5MB傳輸流量，而以256kbps規格傳輸的高音質內容則約使用6MB，如果用24位元/48kHz的CD音質規格傳遞的話，每首歌曲約使用36MB網路傳輸流量，至於選擇使用24位元/192kHz的高解析度無損音質傳遞的話，則會使用到145MB網路傳輸流量。

目前看起來，蘋果應該確定會在Apple Music無損音質播放功能，並且可依照使用需求調整播放規格。不過，每首歌曲由於涉及內容、長度均不相同，因此實際使用網路傳輸流量也會有落差。

市場消息指稱蘋果預期會在美國西岸時間5月18日公布新款AirPods耳機產品，屆時也預期會公布新款Apple Music服務上線資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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