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Google Pay開始在美國地區增加跨國匯款、收款功能

聯合新聞網 / 楊又肇

去年宣布強化Google Pay服務功能，讓使用者能向個人、群組或商家進行交易，甚至加入拆帳支付功能，另外則是進一步加入帳務管理項目等項目後，Google再次開放美國境內使用者可透過Google Pay把錢直接匯到全球各個地區

此項服務將率先與西聯匯款 (Western Union)，以及前身為TransferWise的Wise合作，其中透過西聯匯款將可把錢匯至全球200個以上國家地區，而透過Wise服務則可將錢匯到80個以上國家地區。

不過，在此項服務剛上線之際，暫時僅先開放匯款至新加坡與印度，但預計今年底之前將會開放匯款至更多國家地區。

至於要完成匯款的話，前提收款端也必須使用Google Pay服務，並且在使用Google Pay服務匯款時，選擇透過西聯匯款或Wise服務，即可將錢匯至指定Google帳號。而在服務啟用初期至6月16日 (美國當地時間)期間，西聯匯款將提供不限金額、免手續費的匯款服務，而Wise則是針對第一筆500美元內匯款金額免收手續費。

目前包含PayPal在內業者已經開始提供跨國匯款功能，透過收取一定比例金額作為手續費，讓使用者能更快透過網路進行國際匯款、收款，甚至部分業者如Square旗下Cash服務，以及PayPal旗下Venmo更開始加入提供數位貨幣交易功能，或許未來Google也會考慮在Google Pay增加數位貨幣交易服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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