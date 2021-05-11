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終於來了！Clubhouse宣布開放測試Android平台版本

聯合新聞網 / 楊又肇

先前就已經預告將推出Android平台版本消息，Clubhouse稍早於官方部落格宣布將從即日起向Android平台推出測試版本

過去僅開放iOS平台使用的Clubhouse，目前將先開放美國境內的Android平台裝置加入使用測試版本，接下來也會針對全球更多使用英語國家參與測試，同時也會在測試階段蒐集更多反饋意見，以利精進服務品質。

跟iOS平台版本一樣，Android平台版本初期也是以邀請制使用，藉此確保服務流量正常運作，未來將會視情況開放更多人加入使用。

先前僅先開放iOS平台裝置使用時，以聲音內容進行交流，同時不會留存記錄的使用模式，很快地讓Clubhouse在短時間累積不少用戶，甚至也在新一輪融資成長至40億美元市值規模，同時也刺激Twitter、Facebook推出類似服務，藉此競爭以聲音交流的線上社群服務市場。

而為了刺激更大發展動能，Clubhouse先前也開始推行變現計畫，將透過可在節目中放置廣告等方式，藉此增加營收之餘，同時也能吸引更多人加入服務。

不過，對於短時間內吸引眾多人加入，導致流量大幅增長造成伺服器運作異常，甚至在使用熱潮之後出現明顯使用人數衰減，顯然也成為Clubhouse面臨挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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