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微軟也讓雲端服務Azure 換上Fluent Design設計語言

聯合新聞網 / 楊又肇

旗下諸多服務均採用Fluent Design設計語言重新打造圖示與介面視覺後，微軟稍早也宣布使旗下雲端服務Azure換上全新圖示設計

微軟在2017年的Build開發者大會上公布Fluent Design設計語言時，強調訴求平面化、極簡風格，讓使用者一看即可理解操作介面對應功能，而核心概念包含「簡潔」、「景深」、「動作」、「規模」，以及「元素」介面設計，同時也讓各項服務代表圖示延續原本特色，並且融合Fluent Design設計語言。

近年開始讓Windows 10作業系統使用介面開始換上Fluent Design設計語言後，微軟也開始讓諸如Office等服務也開始導入Fluent Design設計語言，並且在此次宣布讓雲端服務Azure介面、圖示也開始以此設計語言呈現，藉此讓旗下服務視覺更具統一性。

而此次讓Azure也換上Fluent Design設計語言，更意味微軟使旗下服務如Windows 10、Office 365，乃至Azure都能串接應用，同時也呼應目前推動雲端化、其化現代化應用服務的市場策略。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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