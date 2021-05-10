微軟也讓雲端服務Azure 換上Fluent Design設計語言
旗下諸多服務均採用Fluent Design設計語言重新打造圖示與介面視覺後，微軟稍早也宣布使旗下雲端服務Azure換上全新圖示設計。
微軟在2017年的Build開發者大會上公布Fluent Design設計語言時，強調訴求平面化、極簡風格，讓使用者一看即可理解操作介面對應功能，而核心概念包含「簡潔」、「景深」、「動作」、「規模」，以及「元素」介面設計，同時也讓各項服務代表圖示延續原本特色，並且融合Fluent Design設計語言。
近年開始讓Windows 10作業系統使用介面開始換上Fluent Design設計語言後，微軟也開始讓諸如Office等服務也開始導入Fluent Design設計語言，並且在此次宣布讓雲端服務Azure介面、圖示也開始以此設計語言呈現，藉此讓旗下服務視覺更具統一性。
而此次讓Azure也換上Fluent Design設計語言，更意味微軟使旗下服務如Windows 10、Office 365，乃至Azure都能串接應用，同時也呼應目前推動雲端化、其化現代化應用服務的市場策略。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言