Google 推出「Woolaroo」開源工具 使用 AI 保護瀕臨滅絕的語言！
根據聯合國教科文組織（UNESCO）報告，全球 7,000 種語言中，有 40% 瀕臨滅絕，而且平均每 14 天就有一種語言滅絕，預估到這世紀末，世界上至少將有一半的語言消失。
為了搶救這些瀕臨絕種的語言，Google Arts & Culture 打造開放原始碼的「Woolaroo」工具，透過 Google Cloud Vision API，使用 AI 機器學習和圖像辨識，希望讓更多人能學習瀕臨滅絕語言。
Woolaroo 這項工具以 Google Cloud 雲端平台運作，搭配圖像辨識技術讓更多人能學習瀕危語言與發音，希望能藉此讓更多人認識瀕危語言，爭取語言留存機會。
Woolaroo 支援的瀕危語言總共有 10 種，分別是 Yugambeh 澳洲原住民的尤甘貝語、Yddish 猶太人使用的意第緒語、Tamazght 非洲撒哈拉北部的柏柏語、Rapa Nui 復活島的拉帕努伊語、Nawat 薩爾瓦多西部說的一種烏茲別克斯坦語、Māori 紐西蘭原住民毛利人的毛利語、Calabrian Greek 希臘-卡拉布里亞方言、Sicilian 義大利西西里方言、Louisiana Creole 以法語為基礎的路易斯安那克里奧爾語、Yang Zhuang 中國廣西德靖壯語。
只要瀏覽器開啟「Woolaroo」網頁，並使用相機拍攝照片或從相簿存取照片，經過 Google Cloud 圖像辨識，就能夠學習到各種瀕危語言的單字、發音…等，甚至也能學習到語言背後的故事。
【網站介紹】
網站名稱：Woolaroo
網站網址：https://woolaroo-project.appspot.com/splash
特色：
(1) Google 開發的開放原始碼網頁工具。
(2) 提供 5 種母語，並支援 10 種瀕臨滅絕的語言。
(3) 使用 AI 圖像辨識，偵測照片內容物體，辨識翻譯成瀕危語言。
圖片及資料來源：Google
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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