市調：全球「拒絕」開啟 App 追蹤使用者高達 89% 美國拒絕比例更高達 96%

Apple 蘋果的 iOS 14.5 和 iPadOS 14.5 系統最大的改變在強化隱私，尤其是「App 追蹤透明度（App Tracking Transparency）」功能，讓使用者可以自行決定是否同意第三方 App 追蹤自己的動態。

根據 App 分析公司 Flurry 報導，目前全美有高達 96% 使用者「拒絕」開啟 App 追蹤功能，全球比率雖然低一些，但也有高達 89% 使用者「拒絕」 App 追蹤。

Flurry 自每日行動數據抽樣取得資料顯示，自 iOS 14.5 更新釋出後，使用者選擇「開啟」或「關閉」App 進行追蹤。

以美國為例，全美 250 萬使用者數據顯示，iOS 14.5 一開始更新時，僅有 2% 使用者同意「開啟」App 追蹤，儘管如今同意開啟追蹤的比率達到 4%，但也表示有 96% 的大多數使用者都是拒絕被追蹤動態。

將統計數據放大到全球來看，全球抽樣 530 萬使用者數據顯示，自 iOS 14.5 更新釋出迄今，維持「接受」追蹤的使用者約有 11%。

從抽樣統計資料來看，無論是美國或全球大多數的使用者為了個人隱私，選擇拒絕 App 追蹤自己的動態，因此關閉 App 追蹤。

然而使用者一個簡單的動作，對於平台廣告商來說影響巨大，畢竟無法追蹤使用者動態就無法投放準確的廣告，進而影響廣告收入與效益，所以日前 Facebook 才會發訊息通知為了讓 Facebook 繼續免費，希望 iOS 使用者能「同意」 App 追蹤。

圖片及資料來源：iMore、 Flurry

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》