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快更新 Windows Defender！否則 Bug 錯誤會產生上千萬的檔案塞爆電腦硬碟

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!

Windows 系統使用者注意！如果你電腦硬碟突然顯示空間不足，那麼有可能是 Windows Defender 搞得鬼！

外媒報導，Windows Defender 藏有 Bug 錯誤，會產生無數檔案耗盡儲存空間，甚至國外使用者聲稱自己的硬碟被 30GB 檔案塞爆！

外媒報導，受影響的 Windows Defender 版本是 1.1.18100.5，而據網友所稱他的 Windows Defender 在 24 小時內被塞進了超過 95 萬個檔案，這些檔案雖然都只有 1KB、2KB 左右，但所有的檔案數量累加起來，佔用容量超過 30GB 以上。

另外，還有網友透露，自己的電腦被塞入了 1,100 萬個檔案，但幸好只用掉了 11GB 的儲存空間。

而這些眾多檔案都藏在「 C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Store 」，受影響的 Windows 版本不只有 Windows 10，其他包括 Windows Server 2021 R2、Windows Server 2016 和 2019 也都成為受害者。

如何更新修復 Bug

據悉 Microsoft 已意識到 Windows Defender 的即時保護機檔案有 Bug 存在，並公布更新檔案，將防病毒引擎更新到最新的 1.1.18100.6。

想確認 Windows Defender 版本，請依照以下步驟：

在開始功能表的搜尋欄中輸入「Windows Security」，系統會自動對比相關的資料。

點選開啟「Windows 安全性」。

點擊「設定」齒輪圖示。

選擇「關於」，就可以看到 Windows Defender 的版本了。如果你的 Windows Defender 仍然是 1.1.18100.5 舊版本時，可以從「Windows Update」進行更新。

圖片及資料來源：makeuseof

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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