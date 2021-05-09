跟隨蘋果腳步！Google 計劃在 Google Play Store 加入App 隱私權資訊

Apple 蘋果在 iOS 14 作業系統更新時，在 App Store 加入了「隱私權標籤」，希望讓使用者在決定安裝 App 之前了解開發者如何收集和使用個資等詳細訊息。

隨著使用者愈來愈注重個資隱私，Google 也計劃跟隨 Apple 的腳步，在 Google Play Store 推出新功能，要求開發者能公開透明揭露 App 收集或共享資料的使用。

近日 Android 安全和隱私產品副總 Suzanne Frey 在 Android 開發者部落格撰寫專文，宣布 Google Play 即將迎來新的安全設定（safety section），幫助使用者了解 App 蒐集或共享的資料，以及影響隱私和安全性的其他詳細資訊。

Google 這項計畫在 2021 Q2 預告宣布後，在 2021 Q3 啟動。自 2021 Q4 起要求開發者輸入 App 收集和儲存哪些資料，以及如何使用者些資料。

未來 Google Play Store 將會顯示 App 是否使用加密傳輸、揭露是否提供 Google 家庭共享、安全性是否有獨立第三方驗證、當使用者刪除 App 時，是否也刪除個資…等安全性內容。

從 Google 官方新聞稿來看，公司的做法與 Apple 蘋果的 App Privacy 隱私權資訊相當雷同，都是以新政策方式要求開發者自行提報正確的隱私權資訊，提升資料運用的透明度，增加使用者對自身資料的控制權。

Google 表示新的安全政策是個很大的變化，因此需要先預告通知讓開發者們能有準備。同時 Google 也表示如果發現開發者違反了政策，Google 會先要求開發者提供正確資料，若仍不符合規定將依照政策強制執行。

未來所有 Android 使用者將會在 2022 Q1 在 Google Play Store 看到 App 安全性揭露訊息，並自 2022 年第二季起全面執行安全性計畫。

圖片及資料來源：MacRumors、Android Developers Blog

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》