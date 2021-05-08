跟進蘋果作法 Google Play Store也將標示App如何取用個人隱私

蘋果從iOS 14.3版本更新後，便開始在App Store啟用全新隱私政策，讓使用者能一目了然所有App如何取用個人隱私內容。而目前Google也準備在Android作業系統搭載的Google Play Store採取相同措施。

依照Google說明，從此次對外聲明之後，新版隱私使用政策將會在今年第三季完成確認，讓開發者能知曉哪些使用者數據可以透過App取用，而在今年第四季開始就必須開始更新App介紹內容，讓使用者知曉哪些個人隱私數據會被記錄使用。

至於使用者將能在明年第一季開始透過Google Play Store介紹內容知曉哪些隱私數據可能會被取用，同時Google也將要求所有App都必須在明年第二季以前完成備註隱私取用方式。

而在相關細節中，則包含告知使用者App存取數據是否透過安全加密保護，或者是否遵守家庭與兒童使用規範，另外也包含明確告知使用者是否能選擇同意或不同意分享個人隱私數據，以及刪除App時能否一併移除被取用資訊等。

在蘋果開始施行全新隱私政策後，許多藉由使用者隱私資訊進行廣告精準投放的業者如Facebook、Google明顯受到影響。不過，由於Google本身還有Android作業系統，即便視在市場壓力影響之下，必須同樣調整其隱私使用政策，但顯然Google在調整幅度並未像蘋果那樣嚴格。

美國市調機構Flurry Analytics統計數據顯示，以美國境內每月約250萬名行動服務活躍用戶進行調查，僅有4%比例願意讓App追蹤存取其隱私內容，而若放大至全球每月約530萬名席動服務活躍用戶的話，則僅11%比例同意存取，意味蘋果開始在iOS 14.5施行的App追蹤透明度 (App Tracking Transparency,ATT)機制，將會大幅影響廣告主營收。

從蘋果App追蹤透明度設計來看，實際上並非全面限制廣告主不能在App內投放廣告，而是無法像以往可透過使用者操作行為數據分析，藉此進行廣告精準投放，因此僅能以概略使用行為輪廓投放廣告內容，導致廣告營收勢必會比過往減少。

不過，如同Google在新隱私政策中相對放寬，市場認為蘋果接下來也會打造更適合自己的廣告投放系統，藉此從中獲取廣告營收利益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》