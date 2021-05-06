陸官方證實33款知名App存在資安疑慮 百度、騰訊全上榜了

你有多久沒打開 Clubhouse 了呢？還是你早已默默解除安裝了呢？根據市調機構 Sensor Tower 的數據，Clubhouse 今年四月份在全球的下載量約為 92.2 萬次，和三月份的 270 萬下載次數相比，下降了 66%。跟二月份亮眼的 960 萬下載次數，更是形成強烈對比。

2021-05-05 15:36