陸官方證實33款知名App存在資安疑慮 百度、騰訊全上榜了
網路安全問題是資訊時代頗受重視的議題之一，近日大陸互聯網信息辦公室發出公告，名列33款大陸開發App存在資安疑慮，指它們未經用戶同意就蒐集與服務內容無關的用戶個資，且多為大陸開發的知名App。
根據陸媒《界面新聞》報導，大陸國家網信辦（互聯網信息辦公室）發布公告，指出33款存在非法獲取用戶資訊的App主要屬於輸入法、地圖導航、即時通信等類型應用程式，包含搜狗、訊飛、百度輸入法、高德、百度、騰訊地圖等常用App。
然而，過去《金融時報》就曾報導，因蘋果公司調整隱私權政策，迫使應用程式在蒐集資料前徵詢用戶意願，但包含百度、字節跳動、騰訊在內的5大科技巨頭都採用CAA開發的「網路廣告標誌（CAID）」，即便未經用戶同意，仍能持續追蹤用戶行為。
網路安全專家多夫曼（Zak Doffman）也曾在富比士雜誌（Forbes）撰文提及，資安研究員曾發現抖音（TikTok）等App竊取iPhone剪貼簿內容的安全疑慮；如今，大陸官方發出公告證實App存在資安疑慮，著實更加令人關注大陸官方對於資安管理的問題。
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