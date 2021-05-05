Clubhouse下載量雪崩式下滑！4月份僅92萬次 連2月份的一成都不到

跟今年二月份亮眼的 960 萬下載次數，更是形成強烈對比。

你有多久沒打開 Clubhouse 了呢？還是你早已默默解除安裝了呢？根據市調機構 Sensor Tower 的數據，Clubhouse 今年四月份在全球的下載量約為 92.2 萬次，和三月份的 270 萬下載次數相比，下降了 66%。跟二月份亮眼的 960 萬下載次數，更是形成強烈對比。

外媒表示，社群媒體下載量的銳減，象徵著人們對社交的需求逐漸放緩，也因應部分國家件逐步恢復通勤上班的情況。自疫情大流行開始，社群媒體的使用量紛紛有卓越的數據表現，特別是以即時聲音為主的 Clubhouse 從矽谷崛起，這一年以來成長快速，也鞏固了矽谷當紅炸子雞的地位，台灣市場則是在今年農曆假期時快速飛升。

成長最快的二月份下載量為 960 萬下載次數，逼近 1000 萬次的傲人成績！與今年一月份的 240 萬人次相比，增加了近 300% 的成長。雖然 4 月份下載量雪崩式下滑至 92 萬，但 Sensor Tower 的發言人表示，數據顯示用戶留存率很高。

Clubhouse 以神秘感的邀請制、即時與大神對話的菁英氛圍爆紅，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和 Facebook 執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）都是愛用者。雖然目前仍僅限 iOS 系統使用，但 Clubhouse 已經努力開發 Android 版本中，最快今年夏天就可問世。

今年 4 月，Clubhouse 也和支付服務業者 Stripe 合作，推動創作者「打賞」的付款機制，且打賞金額將 100% 歸創作者所有，對創作者十分友善的環境實屬業界少見。

根據今年一月份的數據，Clubhouse 的估值約為 10 億美元。最近 Clubhouse 也將準備進行下一輪的融資，估直飛升至 40 億美元。但調研數據出爐，4 月份下載量雪崩式下滑是否會影響到市場信心？Android 版本的推出是否能拯救夏季的下載量呢？且待後續觀察。

《本文作者MindyLi，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》