Google計畫讓Chrome瀏覽器 成為更多檔案文件「預設」開啟工具
日前強化預告從版號93以後的Chrome瀏覽器將強制要求PWA網頁服務內容都能以離線形式使用之後，Google似乎準備讓Chrome瀏覽器可成為更多檔案文件「預設」開啟工具。
依照先前說明，Google將使PWA (漸進式網路應用程式)形式設計的網頁服務內容，可透過Chrome瀏覽器版號89穩定更新版本以離線形式使用，甚至要求在版號93以後更新版本將強制所有以PWA形式設計的網頁服務內容，都必須能以離線形式使用。
而在近期測試內容中，更顯示Google計畫讓Chrome瀏覽器可以變成更多檔案文件預設開啟使用工具，例如透過Chrome瀏覽器開啟圖像檔案、文件內容等，藉此進一步善用PWA網頁服務內容可離線使用特性，同時也能增加更多Chrome瀏覽器使用率。
此項設計似乎僅先對應Windows 10作業系統環境使用，讓使用者能指定Chrome瀏覽器作為開啟特定格式檔案工具，暫時尚未對應Mac、Linux等平台使用，同時Google也開始向開發者提供相關API資源，讓開發者能在旗下打造應用服務加入，藉此增加Chrome瀏覽器使用功能，對於Chrome OS、Chromebook產品發展也能增加不少助益。
不過，若Google未來讓Chrome瀏覽器可原生對應開啟更多檔案文件，或許將造成日後推出的新版Chrome瀏覽器佔用儲存容量更大，使用記憶體資源比重也會相對增加。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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