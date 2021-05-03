快訊

獨派愛相殺：「第二次」蘇格蘭獨立公投的倒數？

iOS 14.6開發者預覽版本編碼內容透露 Apple Music將加入無損HiFi音質選項

聯合新聞網 / 楊又肇

在近期釋出iOS 14.5正式版本後，蘋果很快地也針對開發者提供iOS 14.6 beta 1與beta 2預覽版本，而相關編碼內容則顯示蘋果將在Apple Music服務加入無損的HiFi音質選項，但有可能僅限定配合特定耳機產品使用，例如AirPods Pro、AirPods Max，或是即將推出的新款AirPods系列耳機。

依照MacRumors網站報導指稱，蘋果在新釋出的iOS 14.6預覽版本相關編碼內容中，分別出現「lossless audio」 (無損音樂)、「high-quality stereo streaming」 (高音質立體聲串流)，以及包含「HiFi」敘述字樣，顯示蘋果計畫在Apple Music服務增加Hi-Fi音質選項，讓使用者能聆聽無損壓縮的音樂內容。

另一方面，蘋果有可能僅限符合認證的耳機配件使用此項功能，例如目前已經推出的AirPods Pro、AirPods Max，以及接下來預期會更新的新款AirPods耳機，至於是否對外開放其他品牌耳機支援，並且提供認證標示以利識別，則要看蘋果後續公告為準。

目前還無法確認蘋果預計會在何時公布Apple Music將加入HiFi音質選項，同時相比現行提供服務版本，或許有可能更高價格提供使用，但也有可能維持原本計費方式，藉此吸引更多人加入使用。

除了Apple Music，目前同樣也在市場提供串流音樂服務的Spotify，日前已經確認將在今年底以前推出名為Spotify HiFi的串流音樂服務，並且相容既有Spotify Connect設計的播放裝置使用。

不過，目前Spotify並未透露此項服務具體細節，以及預計推行地區與計價方式，同時也不確定是否會與原本Spotify服務合併，讓使用者透過額外付費方案使用。

而在台灣已經推行許久的KKBOX串流音樂服務，目前已經推出名為KKBOX HiFi的高音質音樂服務，讓使用者能聆聽CD音質效果的串流音樂內容，但定價也會相對增加。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌

延伸閱讀

蘋果12.9吋iPad Pro可與舊版巧控鍵盤兼容 但無法完全密合

蘋果AirTag藏了2年才發表？配件被發現製造日期為2019年

認了蘋果iOS 14.5不利廣告業務！Facebook：將透過機制調整等方式應戰

報導指稱台積電開始生產蘋果下一款Apple Silicon處理器「M2」

相關新聞

Google新設計規範要求開發商 不得在App、圖像設計出現誘騙下載情況

針對Google Play Store上架App名稱、圖像，甚至開發者名稱，Google稍早公布新規範項目，藉此減少眾多App藉由名稱、圖像設計混淆認知，藉此引誘使用者下載安裝。

交通服務新創公司Revel 將於紐約推出以Tesla車款提供搭乘的App服務

位於紐約的交通服務新創公司Revel，預計在今年5月推出一款全數以Tesla電動車款提供搭乘的App預約服務。

iOS 14.6開發者預覽版本編碼內容透露 Apple Music將加入無損HiFi音質選項

在近期釋出iOS 14.5正式版本後，蘋果很快地也針對開發者提供iOS 14.6 beta 1與beta 2預覽版本，而相關編碼內容則顯示蘋果將在Apple Music服務加入無損的HiFi音質選項，但有可能僅限定配合特定耳機產品使用，例如AirPods Pro、AirPods Max，或是即將推出的新款AirPods系列耳機。

Google計畫讓Chrome瀏覽器 成為更多檔案文件「預設」開啟工具

日前強化預告從版號93以後的Chrome瀏覽器將強制要求PWA網頁服務內容都能以離線形式使用之後，Google似乎準備讓Chrome瀏覽器可成為更多檔案文件「預設」開啟工具。

LINE虛擬人像新功能 開放跟朋友合照

通訊軟體LINE的「虛擬人像」功能可以打造Q版替身，現在增加一項新功能，可以讓用戶自己的LINE虛擬人像跟朋友的虛擬人像...

LINE母親節特效來了！三組期間限定關鍵字 讓熊大親手獻上康乃馨

LINE母親節限定特效來了！迎接即將到來的母親節，LINE今天釋出期間限定聊天室特效，只要輸入「母親節」、「康乃馨」或「媽媽我愛妳」三組任一關鍵字，聊天視窗就會跑出可愛的熊大親手獻上康乃馨，和全天下的媽媽們共慶母親節！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。