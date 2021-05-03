iOS 14.6開發者預覽版本編碼內容透露 Apple Music將加入無損HiFi音質選項

在近期釋出iOS 14.5正式版本後，蘋果很快地也針對開發者提供iOS 14.6 beta 1與beta 2預覽版本，而相關編碼內容則顯示蘋果將在Apple Music服務加入無損的HiFi音質選項，但有可能僅限定配合特定耳機產品使用，例如AirPods Pro、AirPods Max，或是即將推出的新款AirPods系列耳機。

依照MacRumors網站報導指稱，蘋果在新釋出的iOS 14.6預覽版本相關編碼內容中，分別出現「lossless audio」 (無損音樂)、「high-quality stereo streaming」 (高音質立體聲串流)，以及包含「HiFi」敘述字樣，顯示蘋果計畫在Apple Music服務增加Hi-Fi音質選項，讓使用者能聆聽無損壓縮的音樂內容。

另一方面，蘋果有可能僅限符合認證的耳機配件使用此項功能，例如目前已經推出的AirPods Pro、AirPods Max，以及接下來預期會更新的新款AirPods耳機，至於是否對外開放其他品牌耳機支援，並且提供認證標示以利識別，則要看蘋果後續公告為準。

目前還無法確認蘋果預計會在何時公布Apple Music將加入HiFi音質選項，同時相比現行提供服務版本，或許有可能更高價格提供使用，但也有可能維持原本計費方式，藉此吸引更多人加入使用。

除了Apple Music，目前同樣也在市場提供串流音樂服務的Spotify，日前已經確認將在今年底以前推出名為Spotify HiFi的串流音樂服務，並且相容既有Spotify Connect設計的播放裝置使用。

不過，目前Spotify並未透露此項服務具體細節，以及預計推行地區與計價方式，同時也不確定是否會與原本Spotify服務合併，讓使用者透過額外付費方案使用。

而在台灣已經推行許久的KKBOX串流音樂服務，目前已經推出名為KKBOX HiFi的高音質音樂服務，讓使用者能聆聽CD音質效果的串流音樂內容，但定價也會相對增加。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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