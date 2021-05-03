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交通服務新創公司Revel 將於紐約推出以Tesla車款提供搭乘的App服務

聯合新聞網 / 楊又肇

位於紐約的交通服務新創公司Revel，預計在今年5月推出一款全數以Tesla電動車款提供搭乘的App預約服務

Revel服務使用50輛車款，將採用客製化的藍色款SUV電動車Model Y為設計，其中拆除前排副座，讓後排乘客可以有額外放置行李空間，或是讓身形較高大的乘客能有伸展腿部空間。而為了確保乘客與駕駛安全，駕駛座與後方乘坐空間會以透明塑膠隔板區隔，藉此確保車內空間不會因為口沫等因素造成感染，同時也能避免乘客與駕駛之間不會有額外肢體上的紛爭。

依照Revel說明，即便將前方副座拆除，車內空間依然足夠最多搭乘5名乘客，因為部分車款會提供第三排座椅，可額外乘坐2名乘客，同時每台車上還會準備一組兒童座椅，方便帶著幼兒的乘客使用。

另外，乘客也能透過後方觸控螢幕確認當前位置與行進路線，另外也能控制車內播放音樂與空調系統，讓乘客能有更舒適乘坐體驗。而Revel也會要求駕駛不得超過最高速度限制，同時在一般情況下也不能隨意猛烈加速或大力煞車，避免乘客有不舒適感受。

至於選擇使用Model Y車款的原因，在於此車款滿電時可對應至少300英里 (約483公里)行駛距離，甚至長距離版的Model Y更可對應326英里 (約525公里)距離。此外，藉由Model Y可對應連網使用特性，更可讓Revel隨時確認每台車輛運作使用情況，一旦車輛電量偏低時，即可遠距安排前往充電，甚至可提醒服務駕駛還有多少電量可供使用。

而配合本身服務，Revel將透過自行建置的Superhub快速充電站補充車輛電力，而充電站將會在今年6月間陸續擴展，初期預期會先以Tesla提供的超級充電站補充電力。

目前Revel預計先在紐約市區42街以南地區提供服務，未來也會擴展至紐約市區更多範圍，同時也會進駐至更多城市，而服務費用則強調會比Uber、Lyft更具競爭力。除了目前使用Model Y車款，Revel表示未來1年之後將會持續擴展車輛服務規模，其中預期也會加入使用其他Tesla車款。

在進一步說明中，Revel更透露未來也有可能加入更多「驚喜」服務，或許也有可能借助Tesla目前持續精進的自駕功能，讓車輛服務能更進一步自動化。

除了提供以Tesla車款提供搭乘的服務，Revel目前也已經在紐約地區提供電動機車，以及電動腳踏車租借使用服務，讓使用者能方便地在城市內移動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約 腳踏車

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