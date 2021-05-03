Google新設計規範要求開發商 不得在App、圖像設計出現誘騙下載情況
針對Google Play Store上架App名稱、圖像，甚至開發者名稱，Google稍早公布新規範項目，藉此減少眾多App藉由名稱、圖像設計混淆認知，藉此引誘使用者下載安裝。
在名稱部分，Google要求將App名稱長度限制在30個字元，避免開發者在名稱增加非必要敘述，藉此增加搜尋時的觸及率，或是加入諸如「免費」、「最佳」、「頂級」等會令人產生誤解的字詞。
另一方面，在App圖像設計也不得加入可能造成視覺認知誤解的設計，其中除了包含不能在App圖像加入類似「冠軍」、「得獎」，或是任何可能吸引使用者下載的視覺設計。
其他部分，則包含不得直接或暗示App在Google Play Store下載表現、促銷等內容，避免造成Google Play Store內容下載使用生態。
由於Google Play Store已經在全球超過190個國家地區提供使用，同時收錄App、遊戲數量也從2008年至今累積超過數百萬規模，雖然Google持續強調可藉由規模經濟讓開發者獲取龐大營收機會，但目前要在眾多App內容脫穎而出，不少App開發者自然需要透過千奇百怪花招設法吸引使用者下載，因此也讓Google Play Store使用生態出現不少亂象。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 12紫色月底開賣 5大電信預購、申辦優惠加碼送
▪快更新！iOS 14.5推5大新功能 快試試戴口罩解鎖iPhone
▪你想用AirTag追蹤尋找什麼？蘋果不建議你這樣用
▪iPhone與「紫色」深厚淵源曝光！其實是蘋果創辦人賈伯斯偏愛色
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言