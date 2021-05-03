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Google新設計規範要求開發商 不得在App、圖像設計出現誘騙下載情況

聯合新聞網 / 楊又肇

針對Google Play Store上架App名稱、圖像，甚至開發者名稱，Google稍早公布新規範項目，藉此減少眾多App藉由名稱、圖像設計混淆認知，藉此引誘使用者下載安裝。

在名稱部分，Google要求將App名稱長度限制在30個字元，避免開發者在名稱增加非必要敘述，藉此增加搜尋時的觸及率，或是加入諸如「免費」、「最佳」、「頂級」等會令人產生誤解的字詞。

另一方面，在App圖像設計也不得加入可能造成視覺認知誤解的設計，其中除了包含不能在App圖像加入類似「冠軍」、「得獎」，或是任何可能吸引使用者下載的視覺設計。

其他部分，則包含不得直接或暗示App在Google Play Store下載表現、促銷等內容，避免造成Google Play Store內容下載使用生態。

由於Google Play Store已經在全球超過190個國家地區提供使用，同時收錄App、遊戲數量也從2008年至今累積超過數百萬規模，雖然Google持續強調可藉由規模經濟讓開發者獲取龐大營收機會，但目前要在眾多App內容脫穎而出，不少App開發者自然需要透過千奇百怪花招設法吸引使用者下載，因此也讓Google Play Store使用生態出現不少亂象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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