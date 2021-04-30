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LINE虛擬人像新功能 開放跟朋友合照

中央社 / 台北30日電
通訊軟體LINE。路透
通訊軟體LINE。路透

通訊軟體LINE的「虛擬人像」功能可以打造Q版替身，現在增加一項新功能，可以讓用戶自己的LINE虛擬人像跟朋友的虛擬人像一起拍合照。

LINE虛擬人像能自由組合設計臉型、髮型、髮色、五官、身形、服裝、配飾、動作等，可以當成LINE大頭照或用來裝飾個人檔案，也能在視訊通話中套用。

LINE在官方部落格發文說明，虛擬人像合照最多允許3個虛擬人像一起入鏡。如果好友的虛擬人像沒有設定公開，要先向好友發出邀請，好友允許後，就能進行虛擬人像合照。

LINE表示，虛擬人像合照拍完後，可以儲存到手機中，或分享到LINE貼文串的限時動態。

LINE 軟體 髮型

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