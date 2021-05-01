Zoom也開始讓線上會議更有聚在一起的「沉浸感」最多同時顯示25人

如同微軟在Microsoft Teams加入「在一起」 (Together)功能，讓使用者在視訊會議中彷彿處於相同空間，藉此增加線上開會的「沉浸感」，Zoom接下來也預期在旗下線上會議服務加入相似功能設計。

此項名為「Immersive View」的功能，是在去年的Zoomtopia 2020活動上公布，目前已經開放Zoom專業版或免費版使用，最多可讓25人同時使用，並且能讓自己看起來像是跟其他人一起處於相同空間開會。

跟微軟提出設計一樣，Zoom認為可藉由這樣的視覺化效果，讓使用者透過線上會議互動時更有沉浸感受，甚至可以選擇在同一張長桌上交談，或是以掛畫方式呈現，另外也能對應使用者自行上傳背景圖像，並且能由會議主持人調整與會者畫面大小，以利讓整個畫面看起來更「和諧」。

不過，目前此項功能依然會有些限制，包含可同時顯示人數最多僅達25人，超過人數雖然依然可參與會議，但就只能以小尺寸縮圖形式呈現，同時若講者在會議中分享文件內容時，就會自動關閉「Immersive View」功能，將改回一般Zoom使用模式呈現分享文件內容，另外在「Immersive View」功能下也無法使用會議錄影功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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