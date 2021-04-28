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LINE母親節特效來了！三組期間限定關鍵字 讓熊大親手獻上康乃馨
LINE母親節限定特效來了！迎接即將到來的母親節，LINE今天釋出期間限定聊天室特效，只要輸入「母親節」、「康乃馨」或「媽媽我愛妳」三組任一關鍵字，聊天視窗就會跑出可愛的熊大親手獻上康乃馨，和全天下的媽媽們共慶母親節！
根據LINE官方部落格最新消息，此次母親節特效目前僅限定支援iOS作業系統與LINE電腦版，Android作業系統經過實測尚無反應。只要在對話框中輸入「母親節」、「康乃馨」或「媽媽我愛妳」就會啟動聊天室特效，背景瞬間變成療癒的粉紅色，接著會跳出「母親節特派員熊大」親手獻上一朵康乃馨。
這組限定特效使用期限只到5月10日的上午10點，過了這時間可能得再等一年才能看到。iOS版本LINE必須在9.15.0以上，電腦版則要求在5.16.0以上。若是更新後依然無法顯示特效，可以嘗試重啟LINE程式，或是把設定中的「聊天室背景特效」關閉再打開一次。
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