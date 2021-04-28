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蘋果在Apple Music服務增加「城市排行榜」 更容易了解各地音樂聆聽趨勢

聯合新聞網 / 楊又肇

除了釋出iOS 14.5等更新內容蘋果也針對Apple Music服務新增名為「城市排行榜」的功能，讓使用者能了解全球超過100個城市的音樂聆聽趨勢，另外也加入藝人頁面動態效果、唱片公司搜尋，以及專屬推薦功能，甚至也能透過iPhone訊息、Facebook或Instagram與好友分享歌詞內容。

此次在Apple Music服務新增的「城市排行榜」功能，除了Apple Music服務訂閱用戶，即使是未訂閱服務的人也能「城市排行榜」官網進行查閱，藉此了解超過全球100多個城市使用Apple Music服務聆聽音樂的趨勢。

「城市排行榜」內容每天都會更新，使用者可以透過「城市排行榜」頁面觀看，或是透過Apple Music服務的「瀏覽」、「搜尋」選項進行查閱，甚至可透過Siri數位助理服務確認排行榜內容。

而蘋果將會在每個城市條列最受歡迎的前25首音樂歌曲，讓使用者更了解不同城市間流行聆聽音樂類型。同時，「城市排行榜」內容包含各類型音樂專輯、歌曲與MV點播排行，另外也包含iTunes、以及「Shazam Discovery Top 50」與Shazam服務中的「Top 200」排行榜、「發現」、「城市」和「音樂類型」排行榜等。

至於此次增加的歌詞分享功能，若觀看分享內容的人也有訂閱Apple Music服務，即可透過點按歌詞內容直接跳到歌曲對應內容處進行播放。

另外，此次更新功能將對應在iOS、iPadOS、macOS、tvOS、Apple Watch、網頁版Apple Music、PC、Android手機及平板、Android Auto、CarPlay，以及可使用Apple Music服務的智慧連網電視等裝置使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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