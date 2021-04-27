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看到快卸載！8款惡意APP會盜刷信用卡 恐讓荷包大失血

聯合新聞網 / 綜合報導
「McAfee」報告指出，Google Play商店有8款惡意APP，會竊取用戶的個資，甚至會亂刷信用卡，手機裡有這些APP的用戶盡快刪除。 圖／pixabay
「McAfee」報告指出，Google Play商店有8款惡意APP，會竊取用戶的個資，甚至會亂刷信用卡，手機裡有這些APP的用戶盡快刪除。 圖／pixabay

全球知名電腦安全公司「McAfee」報告指出，Google Play商店有8款惡意APP，會竊取用戶的個資，甚至會亂刷信用卡，這些APP包含相機濾鏡、照片編輯等等，雖然目前這8款APP已經下架，但若是手機裡有的用戶還是要記得自行卸載。

McAfee點名的惡意軟體包括「com.studio.keypaper2021」、「com.pip.editor.camera」、「org.my.Favorites.up.keyPaper」、「com.super.color.hairdryer」、「com.ce1ab3.app.photo.editor」、「com.hit.camera.pip」、「com.daynight.keyboard.wallpaper」、「com.super.star.ringtones」。

這幾款APP包含了相機濾鏡、照片編輯、提供桌布軟體，對外宣稱名稱可能為「pip camera」、「Keyboard Wallpaper」、「2021 Wallpaper and Keyboard」、「Picture Editor」，McAfee指出，這些APP在一開始會用正常版本通過審核，上架後透過更新變成惡意程式，在未經過授權狀況下獲取個資，包含電話號碼、簡訊內容還有網路IP，甚至刷用戶信用卡，讓用戶荷包大失血。

雖然這幾款APP已經被Google Play商店移除，但是仍要特別提醒，「如果手機已經下載的用戶趕緊刪除」，有的惡意軟體操作數量已經達到約70萬，McAfee也表示，未來可能還會有新的惡意程式出現，用戶在下載APP時要慎選平台，並注意APP的服務是否相符。

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