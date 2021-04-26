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運用「在地嚮導」功能 讓Google Maps更容易找到鄰近資源回收站、留意曾經發生事故地點

聯合新聞網 / 楊又肇

藉由在地嚮導功能，除了可由在地用戶透過Google Maps服務分享更實用的餐廳、景點等資訊，顯然也能發揮不同應用模式，例如告訴更多人當地資源回收站，或是讓更多人支持對環境保護友善的店家。另外，有不少人也會透過在地嚮導功能，在Google Maps上標記曾經發生事故，或是可能出現自然災害的地點，藉此讓更多人可透過Google Maps服務預先知曉預計前往地點是否安全。

由在地嚮導成員Karol Roza在Google Maps上推廣活動，藉此在阿根廷東北部城市波薩達斯標記各地區資源回收站點，以及支持環境永續經營的企業店家，另外也標示使用對環境友善材質的商家，藉此讓更多人可在Google Maps找到這些資料。

透過這樣的方式，不僅可讓當地居民更容易找到鄰近的資源回收站，同時也能藉此支持更多對環境友善業者，Karol Roza認為若更多人加入此類推廣活動，將可讓從回收做起的環境保護有更大成效，同時也能讓更多人認識致力環保的企業及店家。

另一種應用在地嚮導功能的Google Maps使用模式，則是比照先前Google Maps中標誌新型冠狀病毒疫情較嚴峻地區的作法，針對地圖上過去曾經發生重大事故，或是可能較容易有洪水、落石等自然災害地點進行標示，讓日後有人透過Google Maps搜尋時，可以預先了解知曉前往地點曾有此類狀況，並且預先做好準備。

目前在Google Maps上在地嚮導是以各類資訊分享、互動作為積分，藉此累積在地嚮導等級，其中包含撰寫評論、評分、分享照片或影片、新增地點及道路，或是回答問題，以及協助查證內容等，同時Google也會針對分享內容進行查驗，並且不定期舉辦在地嚮導項目使用者聚會，藉此讓此發展項目能更完善。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

資源回收

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