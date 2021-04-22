涉及鼓吹暴動一度遭下架 Parler最快可在4/26於蘋果App Store恢復上架

先前因為成為前美國總統川普支持者主要發言討論平台，同時涉及協助鼓吹暴動情況，因而遭蘋果下架的社群服務Parler，稍早由臨時執行長Mark Meckler表示將可在4月26日重新於蘋果App Store上架。

在此之前，Parler也已經獲准重新在Google Play Store上架，前提是必須遵守相關使用規範，亦即不得違反搧動暴力、傳遞不法內容等原則。而在與蘋果重新協議中，Parler也表示將過濾不良言論，調整先前標榜強調不受限制的言論自由使用模式。

不過，依照Parler說明表示，基於不同平台上對於內容管制要求差異，在iOS平台版本上所看見內容將與網頁版本、Android平台版本會有不同，同時透露在iOS平台版本會有較多內容會被過濾。

目前Parler已經藉由位於美國加州洛杉磯的雲端服務SkySilk Cloud重新上線，讓使用者能透過網頁形式使用服務，同時也允許使用者透過APK檔案安裝方式繼續使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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