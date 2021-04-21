同意調整使用模式後 Parler最快可在4/26於蘋果App Store恢復上架
在目前新型冠狀病毒疫情仍有不少影響之下，出國旅遊顯然成為相當不容易的事情，但是藉由Google藝術與文化 (Google Arts & Culture)線上服務，使用者還是可以輕易地一覽各地著名景點，甚至是近期Google剛與聯合國教科文組織 (UNESCO)合作的世界遺產內容導覽，讓使用者能輕易一覽吉薩大金字塔、羅馬競技場、泰姬瑪哈陵，或是沙烏地阿拉伯的瑪達琳·薩利赫 (Mada'in Salih)自然保護區。
除此之外，使用者也能踏上位於墨西哥尤卡坦半島上的瑪雅遺址，或是在東南太平洋的復活節島探索神秘的摩艾像，另外也能在坦尚尼亞境內的塞倫蓋提國家公園，一窺每年都會出現超過150萬隻牛羚和約25萬隻斑馬的大規模遷徙，以及感受位於泰國的暹羅王國大城府古城壯闊感。
而包含位於法國東南部阿爾代什省內肖維岩洞的上千幅史前壁畫，以及美國加州優勝美地國家公園壯麗景象也都收錄進Google藝術與文化，讓使用者能透過網路飽覽美景。
此次與聯合國教科文組織合作打造的世界遺產內容，同時也與法國凡爾賽宮、大英博物館、美國非營利組織CyArk、印度考古調查局、德國奧斯威辛比克瑙州立博物館、西班牙阿爾塔米拉國家博物館和研究中心、澳洲雪梨歌劇院、美國世界紀念碑基金會、義大利聯合國教科文組織全國委員會青年委員會等單位合作相關資料
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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