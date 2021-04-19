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Microsoft Edge瀏覽器的兒童模式正式上線 先開放美國地區使用

聯合新聞網 / 楊又肇

從今年2月開始測試的Microsoft Edge瀏覽器兒童模式，稍早已經在美國地區開放使用。

實際上，在Microsoft Edge瀏覽器的兒童模式，其實就是強制讓瀏覽器以全畫面形式呈現，使用過程中將無法直接透過滑鼠、觸控或鍵盤操作方式跳出，同時也不會開啟開始功能表，或是瀏覽器工具列，避免兒童在使用過程誤開特定應用程式，或是檔案內容，只留透過Microsoft Edge瀏覽器觀看網路內容。

而為了避免透過瀏覽器觀看不合適內容，家長也可以設定白名單內容，讓兒童使用時僅能觀看白名單內涵蓋網站，若連結至白名單以外網站的話，就必須輸入家長預先設定的Pin碼。此外，如果要解除兒童模式的話，同樣也必須輸入預先設定的Pin碼。但如果兒童在使用過程透過Windows鍵，或是Alt + Tab組合按鍵操作，則會強制跳離Microsoft Edge瀏覽器，這部份可能還是要多留意一些。

要在Microsoft Edge瀏覽器內開啟兒童模式，只需要在瀏覽器中登入家長個人帳號，並且點按頭像，即可選擇切換至兒童模式，甚至可以設定適合年齡層，例如5-8歲，或是9-12歲。

雖然都是基於Chroimium架構設計，但相較Google在Chrome瀏覽器的設計，要在Microsoft Edge瀏覽器啟用兒童模式，僅需透過簡單點按即可啟用，不像Chrome瀏覽器必須額外建立一組專屬帳號，顯然更加簡單。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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